Luca Spinazzola ha segnato un gol da lontano al 40° minuto, portando la Roma sull’1-1 contro il Napoli. La partita si gioca al stadio Maradona, dove i padroni di casa cercano una vittoria dopo la recente eliminazione in coppa Italia contro il Como. La tensione cresce, mentre i giallorossi cercano di recuperare lo svantaggio.

Il Napoli affronta la Roma al Maradona nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri a caccia della vittoria dopo la cocente eliminazione dalla coppa Italia contro il Como di Fabregas. Conte ancora senza McTominay, neanche in panchina ma c'è il ritorno prezioso di Politano nel tridente insieme ai confermati Vergara e Hojlund. In panchina si rivede anche Gilmour oltre i nuovi acquisiti Giovane e Santos, possibili armi preziose a gara in corso. Nella Roma confermato Malen come terminale offensivo con Zaragoza e Pellegrini alle sue spalle. Sfida cruciale per i destini delle due squadre, per continuare il percorso di vertice e la permanenza stabile nelle prime quattro che garantiscono un posto per la prossima Champions League.

© Ilnapolista.it - Napoli-Roma 1-1, Spinazzola pareggia dalla distanza al quarantesimo (LIVE)

