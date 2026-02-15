Napoli-Roma 1-1 grande occasione per Spinazzola in apertura di secondo tempo LIVE
Luca Spinazzola ha avuto una grande occasione all'inizio del secondo tempo durante il match Napoli-Roma, che si gioca al Maradona. La partita, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, si accende subito con l'azzurro che cerca di reagire dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Como di Fabregas.
Il Napoli affronta la Roma al Maradona nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri a caccia della vittoria dopo la cocente eliminazione dalla coppa Italia contro il Como di Fabregas. Conte ancora senza McTominay, neanche in panchina ma c’è il ritorno prezioso di Politano nel tridente insieme ai confermati Vergara e Hojlund. In panchina si rivede anche Gilmour oltre i nuovi acquisiti Giovane e Santos, possibili armi preziose a gara in corso. Nella Roma confermato Malen come terminale offensivo con Zaragoza e Pellegrini alle sue spalle. Sfida cruciale per i destini delle due squadre, per continuare il percorso di vertice e la permanenza stabile nelle prime quattro che garantiscono un posto per la prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli-Roma 1-1, fine primo tempo al Maradona e pareggio trovato in chiusura da Spinazzola (LIVE)
Il Napoli ha pareggiato contro la Roma 1-1 al Maradona, dopo aver trovato il gol di Spinazzola negli ultimi minuti.
Roma-Napoli 0-1 LIVE: inizia il secondo tempo
