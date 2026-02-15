Napoli Politano non ha dubbi | ritorno in campo e messaggio chiaro in diretta
Matteo Politano torna in campo a Napoli dopo un infortunio, deciso a inviare un messaggio diretto alla squadra e ai tifosi. La sua presenza in allenamento ha dimostrato che è pronto a riprendere il ritmo e contribuire alla partita contro la Roma. Con questa scelta, il giocatore vuole dimostrare la sua determinazione a riprendere il suo ruolo nel gruppo.
Il Napoli ritrova Matteo Politano per la sfida contro la Roma. Un rientro importante per Antonio Conte che potrà nuovamente fare affidamento su uno dei giocatori con maggiore esperienza all’interno della rosa azzurra, oltre ovviamente a poter contare su una pedina importante che può dare soluzioni anche a livello tattico. Napoli, parla Politano prima della Roma. L’attaccante è intervento nel prepartita ai microfoni di DAZN, toccando i temi del match contro la Roma ma non solo. “Oggi è una bella responsabilità per me avere la fascia, ma lo è per tutta la squadra. Sappiamo l’importanza di questa partita, siamo usciti purtroppo dalla Coppa, ci manca il campionato, mancano 14 partite e abbiamo il potenziale per vincerle tutte a cominciare da stasera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Lazio-Napoli, Politano e Rrahmani galvanizzano i tifosi: messaggio chiaro alle rivali
Il Napoli prosegue il suo cammino, conquistando la quarta vittoria consecutiva contro la Lazio con un risultato di 2-0.
Roma-Napoli, Conte ha deciso: fuori Politano? La mossa a sorpresa e il ritorno dell’exLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli-Roma, il ritorno di Politano dopo cinque partite; Politano torna titolare, Napoli si aggrappa a lui; Politano in tribuna! Conte: Ecco i tempi per Di Lorenzo. Come sta Lukaku e la coppia con Hojlund…; Chi gioca titolare Napoli-Roma al posto di McTominay: il sostituto e la probabile formazione degli azzurri.
Napoli-Roma, il ritorno di Politano dopo cinque partiteNon è nemmeno tornato a giocare dal primo minuto che già ha cambiato due volte la posizione in campo. Dev’essere questo il destino di Matteo Politano, errante se ... ilmattino.it
Napoli-Roma live dalle 20:45, le formazioni ufficiali: Politano nel tridente, Milinkovic in portaConte contro Gasperini al Maradona. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Como, il Napoli cerca il riscatto in campionato, con gli azzurri a caccia dei tre punti a partire dalle ... ilmattino.it
Matteo Politano and Bryan Zaragoza pre-match comments are on the #Napoli vs. #ASRoma Liveblog #NapoliRoma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
Napoli-Roma: POLITANO TORNA DAL PRIMO MINUTO Con l'assenza di McTominay, Elmas arretrerà nella linea di centrocampo, con il duo Vergara-Politano che agirà dietro Hojlund Spazio quindi a un ballottaggio per la fascia destra: MAZZOCCHI O GU facebook