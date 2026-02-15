Napoli Politano non ha dubbi | ritorno in campo e messaggio chiaro in diretta

Matteo Politano torna in campo a Napoli dopo un infortunio, deciso a inviare un messaggio diretto alla squadra e ai tifosi. La sua presenza in allenamento ha dimostrato che è pronto a riprendere il ritmo e contribuire alla partita contro la Roma. Con questa scelta, il giocatore vuole dimostrare la sua determinazione a riprendere il suo ruolo nel gruppo.

Il Napoli ritrova Matteo Politano per la sfida contro la Roma. Un rientro importante per Antonio Conte che potrà nuovamente fare affidamento su uno dei giocatori con maggiore esperienza all’interno della rosa azzurra, oltre ovviamente a poter contare su una pedina importante che può dare soluzioni anche a livello tattico. Napoli, parla Politano prima della Roma. L’attaccante è intervento nel prepartita ai microfoni di DAZN, toccando i temi del match contro la Roma ma non solo. “Oggi è una bella responsabilità per me avere la fascia, ma lo è per tutta la squadra. Sappiamo l’importanza di questa partita, siamo usciti purtroppo dalla Coppa, ci manca il campionato, mancano 14 partite e abbiamo il potenziale per vincerle tutte a cominciare da stasera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

