Napoli maltempo e frana a Bagnoli | chiusa via Provinciale San Gennaro allerta per rischio idrogeologico

Frana a Napoli: chiusa via Provinciale San Gennaro dopo la notte di maltempo. Una frana ha determinato la chiusura di via Provinciale San Gennaro a Napoli, nella zona di Bagnoli, durante la notte tra sabato e domenica 15 febbraio 2026. L’evento, causato dalle incessanti piogge che colpiscono la Campania da giorni, ha reso impraticabile la strada, mettendo in allerta le autorità e creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile per mettere in sicurezza l’area e valutare l’entità dei danni. L’emergenza maltempo e la vulnerabilità del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una frana si è verificata a Zangarona, nel comune di Lamezia Terme, a causa di intense piogge che hanno provocato smottamenti e allagamenti.

La Protezione civile della Campania ha deciso di prolungare l’allerta meteo per alcune zone della regione.

