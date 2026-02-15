Napoli maltempo e frana a Bagnoli | chiusa via Provinciale San Gennaro allerta per rischio idrogeologico

Una frana a Napoli, causata dalla forte pioggia della notte, ha portato alla chiusura di via Provinciale San Gennaro a Bagnoli. La strada, che collega il quartiere con altre zone della città, è stata interdetta al traffico per motivi di sicurezza. La frana ha interessato un tratto di circa 20 metri di strada e ha causato il blocco di alcuni mezzi di soccorso che stavano intervenendo sul posto.

Frana a Napoli: chiusa via Provinciale San Gennaro dopo la notte di maltempo. Una frana ha determinato la chiusura di via Provinciale San Gennaro a Napoli, nella zona di Bagnoli, durante la notte tra sabato e domenica 15 febbraio 2026. L’evento, causato dalle incessanti piogge che colpiscono la Campania da giorni, ha reso impraticabile la strada, mettendo in allerta le autorità e creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile per mettere in sicurezza l’area e valutare l’entità dei danni. L’emergenza maltempo e la vulnerabilità del territorio.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Calabria, maltempo e frane a Lamezia Terme: sgomberi a Zangarona e allerta per la Provinciale 78. Rischio idrogeologico.

Una frana si è verificata a Zangarona, nel comune di Lamezia Terme, a causa di intense piogge che hanno provocato smottamenti e allagamenti.

Maltempo, prorogata l'allerta meteo per rischio idrogeologico: le zone a rischio

La Protezione civile della Campania ha deciso di prolungare l’allerta meteo per alcune zone della regione.

