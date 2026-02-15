Napoli ko | Lukaku affonda gli azzurri al Maradona Roma sempre più su in campionato

Romelu Lukaku ha segnato il gol decisivo che ha portato la Roma alla vittoria contro il Napoli allo stadio Maradona, causando la sconfitta degli azzurri. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, lasciando il Napoli al secondo posto in classifica e rafforzando la posizione della Roma. Durante l'incontro, Lukaku ha approfittato di un errore difensivo del Napoli al 75’, mettendo a segno il suo primo gol stagionale.

Napoli cade in casa contro la Roma: un gol di Romelu Lukaku decide la sfida di Serie A. Il Napoli incassa una sconfitta per 0-1 contro la Roma allo stadio Diego Armando Maradona, in una partita cruciale per la corsa scudetto e per la qualificazione alle coppe europee. Il gol decisivo, segnato da Romelu Lukaku, ha spento gli entusiasmi del pubblico di casa e riapre i giochi in campionato. Una serata amara per i partenpei, la Roma esalta il pragmatismo. Una serata difficile per il Napoli, che non riesce a trovare la via del gol tra le mura amiche. La Roma, con una prestazione solida e pragmatica, ha saputo piegare la resistenza dei padroni di casa, portando a casa tre punti importanti per la classifica.