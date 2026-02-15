Napoli Conte torna sull’eliminazione in Coppa Italia | la rivelazione in diretta
Giovanni Conte ha commentato in diretta l’eliminazione del Napoli in Coppa Italia, spiegando che la sconfitta contro il Como è stata una delusione forte per la squadra. Durante la trasmissione, ha sottolineato come i rigori sbagliati abbiano deciso l'esito della partita, lasciando i tifosi senza possibilità di sperare in una qualificazione. La sconfitta ha colpito anche i giocatori, che avevano affrontato l’incontro con grande impegno.
Un'eliminazione cocente, quella che è toccata al Napoli in Coppa Italia contro il Como. La squadra azzurra non è riuscita a passare il turno con i calci di rigore che sono stati decisivi per i partenopei. Il Napoli resta, così, con il solo campionato all'attivo, dopo aver dovuto salutare anche la Champions League. Napoli, Conte torna sulla sfida col Como. Antonio Conte ha parlato proprio di quanto accaduto in Coppa Italia, intervenendo in diretta ai microfoni di DAZN e provando a spiegare le difficoltà di quello che sta vivendo la squadra in questa fase così delicata della stagione. "Le sensazioni sono buone perchè comunque abbiamo fatto una buonissima partita anche contro il Como, poi ci sta di uscire ai rigori e ai quarti di finale.
Eliminazione in Coppa Italia, Conte difende la squadra: “Onore ai ragazzi, ma troppi problemi in stagione”
Il Napoli saluta la Coppa Italia dopo una partita difficile contro il Como.
