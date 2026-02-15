Napoli conquista Fuksas | l’architetto internazionale la definisce la città più bella del mondo

Massimiliano Fuksas si lascia affascinare da Napoli, attirato dalla sua energia e dal suo patrimonio. L’architetto internazionale definisce la città come la più bella del mondo, sottolineando il suo fascino unico che si riflette anche nel suo lavoro recente. Durante una visita, ha ammirato i quartieri storici e le piazze affollate, rimanendo colpito dall’atmosfera vibrante che li caratterizza.

Massimiliano Fuksas: Un Omaggio a Napoli. L'architetto e designer romano Massimiliano Fuksas, noto a livello internazionale, ha recentemente condiviso il suo entusiasmo per Napoli, descrivendola come la città più bella del mondo. Durante un'intervista con Massimiliano Ossini, nel programma "La città ideale" su Rai 3, Fuksas ha colto l'occasione per elogiare le peculiarità di Parthenope, sottolineando la straordinarietà della sua popolazione e del suo patrimonio culturale.