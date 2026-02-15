Napoli-Como 7-8 DTR 1-1 | Analisi Tecniche e PRM precedenti

Napoli e Como si sono affrontati ai quarti di finale della Coppa Italia, con il punteggio finale di 7-8 ai rigori dopo un pareggio di 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari. Durante la partita, le due squadre hanno mostrato un gioco molto combattivo, con diverse occasioni da gol create sia nel primo che nel secondo tempo. In particolare, il Napoli ha sfiorato il gol più volte dall’interno dell’area avversaria, ma ha trovato un Como ben organizzato in difesa. La lotta è stata intensa e i tiri pericolosi si sono susseguiti fino alla conclusione decisiva, che ha premiato i giocatori di

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Como, 7-8 D.T.R. (1-1), Coppa Italia, Quarti di Finale, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 2-2; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 0-1; Secondo Tempo, 2-1. Percentuali Realizzative Totali:. 50,00% – 50,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 100,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 50,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-1). 38?, Baturina (Rigore, Gol, 0-1). Primo Tempo: Napoli molto ben messo in campo. Como, invece, pure! Difficile superarsi. Secondo Tempo (1-0) 45?, Vergara (Gol, 1-1). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli-Como 7-8 D.T.R. (1-1): Analisi Tecniche e P.R.M. precedenti Napoli vs Cremonese 0-2: Analisi Tecniche e P.R.M. precedenti Analisi della partita Napoli-Cremonese 0-2, disputata nella diciassettesima giornata di Serie A, con particolare attenzione alle azioni salienti, come conclusioni pericolose dall’interno e nei pressi dell’area di rigore. Napoli vs Juventus: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Analizziamo le prestazioni di Napoli e Juventus nella sfida della 22ª giornata di Serie A, terminata 3-0 per i bianconeri. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Coppa Italia, Napoli-Como 7-8 dopo i calci di rigore: Conte ko, Fabregas in semifinale con l'Inter; Napoli-Como 7-8 dcr, le pagelle: Lukaku calcia fuori, Butez match winner; Como, il sogno continua: elimina il Napoli ai rigori e sfiderà l'Inter in semifinale; Napoli-Como 7-8 dcr, pagelle e tabellino: Lobotka condanna gli azzurri ai rigori, Butez e Kempf decisivi, Baturina e Vergara on fire, Giovane e Alisson Santos sottotono. Napoli-Como 7-8, rigore sbagliato decisivo di Lobotka e Como in semifinale. Rileggi qui la partita.Quarti di finale di coppa Italia per il Napoli. Al Maradona arriva il Como della meraviglie, Mazzocchi e Milinkovic titolari ... ilnapolista.it Napoli-Como 7-8, risultato finale della partita di Coppa Italia: Como in semifinale ai rigori, gli highlightsNapoli-Como di Coppa Italia finisce 7-8 dopo i calci di rigore, 1-1 il risultato al 90°. Il Como si qualifica in semifinale contro l'Inter. Decisivi gli errori dal dischetto di Lukaku e Lobotka nella ... fanpage.it “Durante Napoli Como un tifoso ha filmato le condizioni del Maradona dalla Curva A inferiore. Guardate le crepe che ci sono” Siamo intervenuti a più riprese sulle condizioni in cu verso lo stadio di Fuorigrotta. Silenzio assordante. facebook #Napoli-Como, #Conte è una furia con Manganiello: "Valla a vedere, testa di ca**o. Lo fa apposta con me". La Procura apre un'inchiesta x.com