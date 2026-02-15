Napoli ADL innamorato di Gilmour | lo scozzese poteva saltare per colpa di Victor Osimhen

Il mercato estivo del 2024, al Napoli, è girato tutto con la cessione di Victor Osimhen che però ha rischiato di far saltare quasi ogni trattativa del Napoli. Uno tra tanti, Billy Gilmour che in estate ha rischiato davvero di non arrivare a Napoli. Il centrocampista scozzese è stato un investimento pesante per Aurelio De Laurentiis, ora ritornato in campo dopo l’infortunio. Il giocatore scozzese, infatti, sta divenendo lentamente uno dei giocatori più importanti della rosa partenopea a tal punto che ora Aurelio De Laurentiis sembra contento d’aver speso dei soldi nel suo acquisto. Il giocatore, però, poteva non arrivare a causa di Victor Osimhen.🔗 Leggi su Dailynews24.it

David Gilmour si è ripreso e l’allenatore scozzese lo ha chiamato all’ultimo minuto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli penalizzato dagli arbitri? Del Genio: Non bisogna stare zitti! Devono parlare ADL e Conte; Bomba Chiariello: Restyling Maradona, ADL non partecipa e senza il Napoli Euro2032 non si fa qui!; IL PENSIERO - Ravanelli: È un calcio irriconoscibile, siamo arrivati alla deriva e solo noi in Italia usiamo il Var in questo modo, futuro attacco della Juve? Sono innamorato di Osimhen, spero possa prenderlo; Chiariello: ADL vuole fare lo stadio e temo possa mollare il club se il Comune alza un muro!.

Signorotti che comandano il calcio. Fanno sorridere. Napoli, dopo il trionfo ADL torna all'attaccoDe Laurentiis: Innamorato del Napoli fin da bambino Io da bambino ero innamorato del Napoli, perché papà mi portava a seguire le partite. Devo ringraziare la nostra radio, CRC, ed il suo editore al ... tuttosport.com

Ag. Cavani: 'Innamorato di Napoli, ieri si è commosso'L'agente di Cavani, Claudio Anellucci, è intervenuto a Radio CRC nel corso del programma 'Si gonfia la rete'. 'La presenza di Bautista in tribuna ha caricato Edinson - ha affermato -. Ieri, quando ha ... calciomercato.com

Osimhen illumina, Galatasaray vola a +6 Il Galatasaray travolge l’Eyupspor 5-1 e consolida il primato in classifica. Protagonista ancora Victor Osimhen: assist per Akgun e altro passaggio decisivo per la tripletta di Mauro Icardi, prima che un autogol chiuda i co facebook

Victor Osimhen ve Noa Lang, Instagram'da takiplesmeye basladi. x.com