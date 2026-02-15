Nameless Winter a Barzio | D’Agostino riaccende la musica e rilancia il turismo in Val Sassina

Gigi D’Agostino ha fatto scatenare il pubblico di Barzio ieri sera, riportando il festival Nameless Winter sulla mappa della Val Sassina. La sua esibizione ha attirato centinaia di appassionati, contribuendo a rilanciare il turismo nella zona. La manifestazione, che si svolge in un’area all’aperto tra le montagne, ha visto la partecipazione di tanti giovani e famiglie, desiderosi di vivere una serata all’insegna della musica.

Gigi D’Agostino infiamma il Nameless Winter: il festival fa ritorno a Barzio. Il festival Nameless Winter è tornato a Barzio, in provincia di Lecco, con un evento culminato nell’esibizione del celebre DJ e produttore Gigi D’Agostino. L’evento ha richiamato un vasto pubblico, segnando un momento di ripresa per la scena musicale italiana e un’iniezione di vitalità per il territorio valsassinese. Il festival si propone come un volano per il turismo e l’economia locale. Un Territorio in Rilancio. L’idea di riportare il Nameless Winter a Barzio nasce dalla volontà di rivitalizzare la Val Sassina, offrendo nuove opportunità di crescita economica e culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu Nameless Winter a Barzio. Gigi D’Agostino sul palco #Gigi-D’Agostino-Barzio || Sabato e domenica scorsi, Barzio ha vissuto due giorni di musica con il Nameless Winter. La prima edizione di Nameless Winter con Gigi D’Agostino headliner La prima edizione di Nameless Winter si svolgerà il 14 e 15 febbraio a Barzio, in provincia di Lecco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Barzio si prepara ad accogliere il Nameless Winter Festival; NAMELESS WINTER, il 14 e 15 febbraio a Barzio (LC); Il Nameless Winter: tutto pronto per il ritorno; Gigi D’Agostino infiamma il Nameless Winter. Il grande ritorno del festival a Barzio. Gigi D’Agostino infiamma il Nameless Winter. Il grande ritorno del festival a BarzioBuona la prima per l’edizione invernale del famosissimo festival di musica elettronica La musica non si ferma e oggi, domenica 15 febbraio, a guidare la line up sarà Axwell BARZIO – Buona la prima per ... msn.com Il Nameless Winter: tutto pronto per il ritornoBarzio (Lecco) – Tutto è pronto per la prima edizione di Nameless Winter, una sorta di versione invernale del Nameless Festival. L’appuntamento è a Barzio, in Valsassina, per una due giorni di musica, ... ilgiorno.it NAMELESS WINTER per un San Valentino all'insegna della Dance... #davidegerbino #dgnetwork #namelesswinter facebook