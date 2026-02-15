Myanmar la vittoria di Pirro dei generali
Una giovane donna del Myanmar esprime con forza il suo odio verso i militari, dopo aver subito un attacco del Tatmadaw nel suo villaggio. La sua rabbia nasce dalla perdita di alcune case e di due vicini uccisi durante l’operazione militare. La violenza delle forze armate, che continuano a reprimere con forza le proteste civili, alimenta il risentimento tra la popolazione locale. In questa regione, molte persone vivono nel timore di nuove incursioni e cercano di ricostruire la vita sotto la costante minaccia di violenze.
«Maledetti militari. Li odio!». È categorica la giovane donna che incontriamo in un villaggio del Myanmar centrale qualche giorno prima che un raid del Tatmadaw, l'esercito golpista, abbia messo in atto l'ennesima barbarie bruciando una trentina di case in un paesino. La gente era, per fortuna, riuscita a mettersi in salvo il giorno prima. Se la fanteria non passa con le torce, colpiscono con raid aerei. In aumento: caccia, elicotteri e piccoli parapendio con un solo militare a bordo che fa risparmiare carburante e centra i bersagli da vicino. Poi le incursioni notturne: «Sono arrivati verso le undici – racconta una compaesana – e si sono portati via tre ragazzi.
Un’elezione senza scelta nel Myanmar dei generali
Le recenti elezioni in Myanmar, svoltesi dopo il colpo di Stato del 2021, rappresentano la prima fase di un processo elettorale complesso in un contesto di conflitto, repressione e accuse di illegittimità.
Il voto truccato dei generali al tempo della guerra civile in Myanmar
Durante il periodo delle elezioni in Myanmar, il voto dei generali ha sollevato dubbi sulla sua trasparenza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
