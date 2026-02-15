Museo della seta promosso dai visitatori

Durante la visita al Museo della seta, i visitatori hanno contribuito a promuoverlo con entusiasmo. Ho avuto l’occasione di esplorare questo spazio, che, pur essendo piccolo, conserva pezzi unici e racconta secoli di lavorazione artigianale. Un dettaglio concreto: molte persone si sono soffermate davanti alle esposizioni di tessuti antichi, scattando foto e chiedendo informazioni.

"Ho avuto l'occasione di visitare questo piccolo, ma affascinante museo che racchiude tanta storia e tradizione. Il curatore è molto preparato, riesce a trasmettere la sua passione al pubblico". "È un piccolo museo, la visita viene guidata direttamente dal suo fondatore, che illustra con passione e competenza un'attività estremamente affascinante". "Museo molto bello e interessante. Consiglio a tutti una visita perché ne vale la pena. Il signor Enzo, il suo curatore, è un'ottima guida". Sono solo alcune delle recensioni che i visitatori hanno dedicato al Museo della seta di Soncino su TripAdvisor, il più grande sito di viaggi e valutazione turistica.

