Museo della seta promosso dai visitatori
Durante la visita al Museo della seta, i visitatori hanno contribuito a promuoverlo con entusiasmo. Ho avuto l’occasione di esplorare questo spazio, che, pur essendo piccolo, conserva pezzi unici e racconta secoli di lavorazione artigianale. Un dettaglio concreto: molte persone si sono soffermate davanti alle esposizioni di tessuti antichi, scattando foto e chiedendo informazioni.
"Ho avuto l'occasione di visitare questo piccolo, ma affascinante museo che racchiude tanta storia e tradizione. Il curatore è molto preparato, riesce a trasmettere la sua passione al pubblico". "È un piccolo museo, la visita viene guidata direttamente dal suo fondatore, che illustra con passione e competenza un'attività estremamente affascinante". "Museo molto bello e interessante. Consiglio a tutti una visita perché ne vale la pena. Il signor Enzo, il suo curatore, è un'ottima guida". Sono solo alcune delle recensioni che i visitatori hanno dedicato al Museo della seta di Soncino su TripAdvisor, il più grande sito di viaggi e valutazione turistica.
Gigi Meroni, il calciatore-artista: al Museo della Seta di Como una mostra che celebra il talento e la creatività della “farfalla granata”
Il Museo della Seta di Como ospita una mostra dedicata a Gigi Meroni, il celebre calciatore-artista conosciuto come la “farfalla granata”.
Argomenti discussi: Stoffe da campioni, tecnologia e moda in mostra al Museo della Seta di Como.
Il museo della moto Guzzi e la storia della setaAdagiato su un piano in leggero pendio, baciato dalle onde del Lario e sorvegliato dal maestoso gruppo delle Grigne, Mandello è vivaio di grandi campioni di sport, fucina di imprenditori e incubatore ... ilsole24ore.com
Due cuori, un solo biglietto! Il 14 febbraio il Museo della Seta celebra l'amore con una promozione speciale: 2 ingressi al prezzo di 1. Un'ottima occasione per visitare la collezione permanente del Museo e la mostra temporanea
MUSEO SULLA BACHICOLTURA A VALDOBBIADENE Aperto Museo dell'Opificio da Seta: dalla bachicoltura del '700 ai mercati americani. Storia della tradizione serica veneta. Villa dei Cedri Aperto sab e dom