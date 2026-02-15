Muore un lavoratore sconforto nel Vibonese
Giuseppe Aloe, un operaio di 53 anni, è morto ieri a causa di un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere nel Vibonese. La tragedia ha generato sgomento tra i colleghi e la comunità locale, che si sono radunati davanti al luogo dell’incidente per esprimere il loro dolore. La perdita di Giuseppe riaccende il dibattito sulla sicurezza negli ambienti di lavoro della zona, dove spesso si segnalano carenze e rischi.
Fabrizia in Lutto: Scompare Giuseppe Aloe, 53 anni, un Dramma che Riapre il Dibattito sulla Sicurezza sul Lavoro nel Vibonese. Una tragedia ha colpito la comunità di Fabrizia, nel Vibonese. Giuseppe Aloe, 53 anni, è improvvisamente scomparso, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra gli abitanti del piccolo centro calabrese. La notizia ha gettato nello sconforto un'intera comunità, già provata dalle difficoltà economiche e dalla fragilità del territorio. Un Addio Commovente: Il Funerale e la Messa in Memoria. Il funerale di Giuseppe Aloe è previsto per lunedì 16 febbraio alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale di Sarezzo.
Lavoratore ferito in strada nel Vibonese dopo essere stato colpito da un veicolo in transito
Un operaio è rimasto ferito questa mattina lungo l’A2, l’autostrada del Mediterraneo, nel Vibonese.
Lavoratore ferito in incidente stradale durante intervento di manutenzione sul tratto vibonese dell’autostrada
Un lavoratore che stava facendo lavori di manutenzione sul tratto vibonese dell’autostrada A2 è stato investito da un furgone.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
