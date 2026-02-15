Multa pilota nel volley 250 euro per offese di genere

Da ilrestodelcarlino.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pilota di volley ha ricevuto una multa di 250 euro dopo aver rivolto insulti di natura sessista durante una partita a Bologna, il 15 febbraio 2026. La decisione arriva a seguito di un episodio in cui il giocatore ha usato parole offensive nei confronti di un’avversaria, scatenando polemiche tra gli spettatori e le associazioni sportive. Questa sanzione dimostra come il mondo dello sport sta affrontando con fermezza le problematiche di rispetto e parità di genere.

Bologna, 15 febbraio 2026 –  Le questioni di genere sono sempre più all’ordine del giorno, nella vita e nello sport, e il mondo della pallavolo conferma di essere all’avanguardia per tempi e modalità della risposta educativa e punitiva. Porta in calce la firma della giudice sportiva territoriale della Fipav di Bologna, l’avvocata Sara Bolzani, il primo provvedimento che riporta la specifica di genere. Nella fattispecie, trattasi di multa alla società Pgs Bellaria per offese di genere da parte di una persona al seguito della squadra nei confronti di una giocatrice avversaria, 250 euro di multa: «P er aver, un singolo individuo del pubblico al seguito, innescato a più riprese, e nonostante l’intervento degli ufficiali di gara e atlete, risse verbali tra i sostenitori delle due squadre, nel corso delle quali proferiva gravi offese, discriminatorie per genere all’indirizzo di un’atleta della squadra avversaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

multa pilota nel volley 250 euro per offese di genere

© Ilrestodelcarlino.it - Multa pilota nel volley, 250 euro per offese di genere

Offese a Oriali, multa di diecimila euro per Allegri

Calcio: ‘offese a Oriali’, per Allegri multa da 10mila euro

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Multa pilota nel volley, 250 euro per offese di genere.

multa pilota nel volleyMulta pilota nel volley, 250 euro per offese di genereI fatti durante una partita di seconda divisione nel Bolognese. Giocatrice apostrofata più volte da uno spettatore, sanzionata la società. È la prima volta che accade ... ilrestodelcarlino.it