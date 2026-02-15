Mugello l’artigianato in classe con 14 laboratori

Un progetto ha coinvolto le scuole del Mugello per promuovere l’artigianato tra gli studenti. Quattordici laboratori sono stati organizzati per le classi seconde delle scuole secondarie di I grado, offrendo ai ragazzi l’opportunità di scoprire tecniche manuali e mestieri tradizionali. La scelta di dedicare un’intera attività all’artigianato mira a far conoscere ai giovani le competenze artigianali locali e a stimolare il loro interesse verso queste professioni. Durante le sessioni, gli studenti hanno potuto toccare con mano materiali e strumenti, imparando direttamente dai professionisti del territorio.

Firenze, 15 febbraio 2026 - Nelle scuole secondarie di I grado del Mugello gli alunni delle classi seconde hanno l’occasione di seguire laboratori di orientamento all’artigianato e alla manualità. Nato dalla collaborazione tra l’Unione Montana dei Comuni del Mugello e Cna Mugello nell’ambito del Tavolo Scuola-Lavoro del territorio, il progetto mira a far conoscere da vicino il sapere artigiano e sensibilizzare i più giovani al lavoro manuale, stimolare la creatività individuale e fare esperienze dirette del progettare e realizzare con le mani, imparare le basi di un mestiere come opportunità per un percorso di crescita e possibili future esperienze lavorative. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mugello, l’artigianato in classe con 14 laboratori Il riciclo entra in classe . Nuovo progetto di Tsa con incontri e laboratori Mostra orchidee e bonsai: a Mondello laboratori creativi per bambini, workshop e artigianato Dal 6 al 15 febbraio 2026, Floral Garden presso Gitto Garden a Palermo ospita “MostraOrchidee & Bonsai”. CamminArte MUGELLO Arte per chi passa! Da Scarperia a Luco, un piccolo dono per te Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’artigianato in classe, quattordici laboratori in Mugello; un progetto Unione Comuni-Cna; L’artigianato entra in classe, Laboratori per gli studenti del Mugello; Artigianato in classe, 14 laboratori nelle scuole del Mugello: il progetto Unione Comuni-Cna; Diagnostica ginecologica, arrivato il nuovo ecografo all’ospedale di Borgo. L’artigianato entra in classe, laboratori per gli studenti del MugelloAvviato sperimentalmente nell’anno scolastico 2023-2024 in una classe di Scarperia, il progetto è stato esteso nel 2024-2025 ... msn.com L’artigianato entra in classe, Laboratori per gli studenti del Mugello Avviato sperimentalmente nell’anno scolastico 2023-2024 in una classe di Scarperia, il progetto è stato esteso nel 2024-2025 a...... facebook