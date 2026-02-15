Mugello l’artigianato in classe con 14 laboratori

Da lanazione.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto ha coinvolto le scuole del Mugello per promuovere l’artigianato tra gli studenti. Quattordici laboratori sono stati organizzati per le classi seconde delle scuole secondarie di I grado, offrendo ai ragazzi l’opportunità di scoprire tecniche manuali e mestieri tradizionali. La scelta di dedicare un’intera attività all’artigianato mira a far conoscere ai giovani le competenze artigianali locali e a stimolare il loro interesse verso queste professioni. Durante le sessioni, gli studenti hanno potuto toccare con mano materiali e strumenti, imparando direttamente dai professionisti del territorio.

Firenze, 15 febbraio 2026 - Nelle scuole secondarie di I grado del Mugello gli alunni delle classi seconde hanno l’occasione di seguire laboratori di orientamento all’artigianato e alla manualità. Nato dalla collaborazione tra l’Unione Montana dei Comuni del Mugello e Cna Mugello nell’ambito del Tavolo Scuola-Lavoro del territorio, il progetto mira a far conoscere da vicino il sapere artigiano e sensibilizzare i più giovani al lavoro manuale, stimolare la creatività individuale e fare esperienze dirette del progettare e realizzare con le mani, imparare le basi di un mestiere come opportunità per un percorso di crescita e possibili future esperienze lavorative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

mugello l8217artigianato in classe con 14 laboratori

© Lanazione.it - Mugello, l’artigianato in classe con 14 laboratori

Il riciclo entra in classe . Nuovo progetto di Tsa con incontri e laboratori

Mostra orchidee e bonsai: a Mondello laboratori creativi per bambini, workshop e artigianato

Dal 6 al 15 febbraio 2026, Floral Garden presso Gitto Garden a Palermo ospita “MostraOrchidee & Bonsai”.

CamminArte MUGELLO Arte per chi passa! Da Scarperia a Luco, un piccolo dono per te

Video CamminArte MUGELLO Arte per chi passa! Da Scarperia a Luco, un piccolo dono per te
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’artigianato in classe, quattordici laboratori in Mugello; un progetto Unione Comuni-Cna; L’artigianato entra in classe, Laboratori per gli studenti del Mugello; Artigianato in classe, 14 laboratori nelle scuole del Mugello: il progetto Unione Comuni-Cna; Diagnostica ginecologica, arrivato il nuovo ecografo all’ospedale di Borgo.

mugello l artigianato inL’artigianato entra in classe, laboratori per gli studenti del MugelloAvviato sperimentalmente nell’anno scolastico 2023-2024 in una classe di Scarperia, il progetto è stato esteso nel 2024-2025 ... msn.com