Motori infiniti | Volkswagen 2.0 Tsi una lunga storia d’amore

La Volkswagen 2.0 Tsi, nota anche come EA888, ha raggiunto quasi vent'anni di produzione grazie ai numerosi aggiornamenti che ne hanno migliorato le prestazioni. Questo motore a quattro cilindri turbo a benzina ha dimostrato di essere uno dei più longevi nel settore, mantenendo il suo ruolo di protagonista nelle auto sportive di casa Volkswagen. La sua lunga presenza sul mercato deriva dalla capacità di adattarsi alle nuove esigenze di guida e di emissioni, diventando un punto di riferimento per gli appassionati.

Il motore Volkswagen EA888 2.0 turbo benzina è uno dei 4 cilindri sovralimentati più diffusi del gruppo Volkswagen, cuore pulsante di molti modelli anche con i marchi Audi, Seat e Skoda, spaziando dalle compatte sportive alle grandi berline, dalle station wagon ai Suv e crossover. Una vera pietra miliare della gamma di propulsori a benzina del gruppo tedesco, apprezzato per le sue doti di versatilità, efficienza e potenza, capace di affrontare in oltre quindici anni di vita le sfide imposte dalle normative sulle emissioni, mantenendo sempre un buon equilibrio tra prestazioni elevate e sostenibilità.