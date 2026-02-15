Mosca | colpo Stato dell' Occidente a Kiev

Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha dichiarato alle 7.15 che l’Occidente ha pianificato e messo in atto un sanguinoso colpo di Stato a Kiev. Secondo lui, questa operazione ha causato una destabilizzazione grave e immediata nel paese, con scontri e tensioni che ancora si fanno sentire.

7.15 "Il sanguinoso colpo di Stato in Ucraina è stato orchestrato dall'Occidente, ed è importante non dimenticarlo, ha detto il portavoce del Cremlino,Peskov. "Dopo il 2014 tutto è cambiato. L'organizzazione di un violento e sanguinoso colpo di Stato in Ucraina da parte dei Paesi occidentali con la partecipazione diretta di Usa, Gb, Francia e Germania: tutti hanno preso parte all'organizzazione di questo colpo di Stato e dobbiamo ricordarlo", ha sostenuto Peskov in un'intervista alla Tass. Sull'Ucraina va in frantumi l'unità dell'Occidente. Il Wall Street Journal racconta lo scontro frontale tra Usa-Ue sul futuro di Kiev e Mosca L'unità dell'Occidente sull'Ucraina si sta sgretolando, tra tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea. Strage di Capodanno a Kherson, Mosca accusa Kiev e l'Occidente: "Ci saranno conseguenze" Nella notte di Capodanno, un attacco con droni ha colpito il villaggio di Khorly, nella regione di Kherson sotto controllo russo, causando numerose vittime civili. Putin La guerra in Ucraina colpa dell'occidente Spari a Mosca contro il vice capo dell'intelligence militare russa Il generale Alekseyev è stato ferito da colpi d'arma da fuoco in un palazzo residenziale della capitale ed è ricoverato in ospedale. L'allineamento di fattori militari, economici e politici può spingere Kiev a valutare compromessi finora esclusi e Mosca a ridurre le sue condizioni massimalistiche, mentre Donald Trump accelera per chiudere un accordo prima della campagna per le elezioni di