Morto Michele Albanese il giornalista simbolo della lotta alla ‘ndrangheta

Oggi è venuto a mancare Michele Albanese, giornalista del Quotidiano del Sud e collaboratore dell’Ansa. Aveva 66 anni, era sposato e padre di due figlie. Albanese era ricoverato presso l’ospedale di Cosenza a causa di gravi complicanze sorte in seguito a un infarto. Dal 2014 viveva sotto scorta, dopo che intercettazioni avevano rivelato il piano della ‘ndrangheta reggina di eliminarlo. I suoi reportage e le sue inchieste lo avevano reso una figura di riferimento nel mondo del giornalismo. “A nome della Giunta regionale, esprimo il mio più sincero cordoglio per la scomparsa di Michele Albanese e mi unisco al dolore della sua famiglia e della comunità del Quotidiano del Sud“, queste le parole affrante del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

