Il professore Giovanni Bechelloni è morto a Firenze, lasciando un vuoto tra studenti e colleghi. La sua scomparsa, avvenuta il 15 febbraio 2026, colpisce tutti coloro che hanno conosciuto il suo metodo pratico e la passione con cui insegnava. Nato nel 1938, Bechelloni aveva dedicato la vita allo studio dei processi culturali e della comunicazione, spesso coinvolgendo gli studenti in progetti innovativi e pratici. Laureato nel 1961 in Scienze Politiche alla “Cesare Alfieri”, aveva collaborato con figure come Giovanni Spadolini e aveva contribuito a rendere più accessibile il suo campo di

Firenze, 15 febbraio 2026 – Lutto a Firenze per la scomparsa di Giovanni Bechelloni. Professore emerito di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, era nato a Firenze nel 1938, si è laureato nel 1961 in Scienze Politiche alla "Cesare Alfieri" con Giovanni Spadolini. Università, la 'Cesare Alfieri' di Firenze festeggia i 150 anni. Laurea ad honorem a Mattarella Studi e carriera. Dopo aver insegnato negli Atenei di Bari e di Napoli Orientale, ottiene la cattedra di Sociologia dei processi culturali presso l'Università Federico II di Napoli, dove nei primi anni Ottanta diventa direttore dell'Istituto di Sociologia.