Morto il giornalista reggino Michele Albanese era sotto scorta da oltre dieci anni

Lottava da tempo contro un brutto male. La protezione gli fu accordata a causa delle minacce subite delle cosche di 'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro, su richiesta della Dda di Reggio Calabria Sconfitto dal male contro cui lottava da tempo, è morto a 63 anni Michele Albanese, giornalista reggino di Cinquefrondi che si trovava sotto scorta da oltre dieci anni dopo essere stato minacciato dalla 'ndrangheta. Albanese è morto nell'ospedale di Cosenza, dove si trovava nel reparto di rianimazione. Alla notizia della sua scomparsa, si susseguono i messaggi di cordoglio di amici e colleghi, per i quali il giornalista della Piana era un punto di riferimento a livello nazionale per la sua conoscenza della 'ndrangheta e cronaca giudiziaria del territorio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

