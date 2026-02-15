Monza-Juve Stabia domenica 15 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali convocati quote pronostici

Nel programma dalla giornata 25 di Serie B c’è anche la sfida d’alta classifica che si disputa al Brianteo fra Monza e Juve Stabia. I lombardi, imbattuti da cinque turni, continuano la loro corsa per le prime due posizioni che valgono la promozione diretta in A. Al momento la formazione brianzola occupa la terza piazza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Il match tra Monza e Juve Stabia domenica 15 febbraio 2026 alle 15:00 si svolge al Brianteo, dove le due squadre si contendono punti importanti in classifica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: MONZA - JUVE STABIA: AGGIORNAMENTI VENDITA BIGLIETTI SETTORE OSPITI; Diretta Monza-Juve Stabia: dove vederla in tv e live streaming; Serie B, Monza – Juve Stabia: pronostico e probabili formazioni; MONZA – JUVE STABIA: INFO BIGLIETTI.

Monza-Juve Stabia 15 febbraio 2026: orario, arbitro e statistiche della 25a di Serie BSerie B 2025-26, 25a giornata. Numeri, tendenze e curiosità per capire la partita Monza-Juve Stabia: orario, arbitro, forma recente e statistiche stagionali a confronto. sport.virgilio.it

Monza-Juve Stabia: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Monza-Juve Stabia di Domenica 15 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Juve Monza Primavera LIVE Segui qui il match facebook

#Juve- #Monza: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Primavera x.com