Renato Xyke è stato fermato dalle forze dell’ordine per aver ucciso Kevin Muharremi, un giovane di 25 anni di Fucecchio, durante una lite scoppiata nella zona centrale di Montecalvoli. La polizia ha intercettato Xyke poco dopo il fatto, avendo raccolto testimonianze che collegano il suo coinvolgimento all’episodio avvenuto nella mattina di San Valentino. Kevin Muharremi, di famiglia albanese, era conosciuto nel paese e lavorava come apprendista in un’officina della zona.

Si chiamava Kevin Muharremi, 25 anni, originario di Fucecchio e di famiglia albanese, il giovane ucciso all’alba di sabato 14 febbraio in via della Repubblica, nel centro di Montecalvoli, frazione di Santa Maria a Monte. Per il delitto è stato fermato Renato Xyke, 20 anni, residente a Santa Maria a Monte, accusato di omicidio volontario. Il fermo sull’A1. Il presunto responsabile è stato intercettato e bloccato dalla polizia sull’autostrada A1, all’altezza di Battifolle, in provincia di Arezzo. Viaggiava a bordo di una Range Rover grigia. Il fermo è scattato al termine di un’intensa attività investigativa avviata nelle ore immediatamente successive al delitto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Montecalvoli, ucciso Kevin Muharremi: fermato Renato Xyke per omicidio volontario

Kevin ha perso la vita a causa di una lite scoppiata in un pub di Montecalvoli, un episodio che ha portato a una sparatoria e alla corsa in auto per cercare aiuto.

Kevin Muharremi, un giovane di 25 anni originario dell’Albania, è stato ucciso all’alba a Montecalvoli, nel comune di Fucecchio, perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.