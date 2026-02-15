Monaldi Bimbo in attesa di nuovo trapianto La madre | È un guerriero Io non mollo

La madre di un bambino ricoverato al Monaldi di Napoli ha annunciato che il suo bambino, in attesa di un nuovo trapianto di cuore, è un guerriero e lei non si arrende. La donna ha parlato davanti all’ospedale, dove il piccolo si trova in condizioni molto gravi dopo aver ricevuto un cuore danneggiato. La famiglia continua a sperare in un secondo intervento per salvare il bambino, che ha solo sei anni.

All’esterno dell’ospedale Monaldi di Napoli la madre del piccolo, ricoverato in gravi condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato, ribadisce la speranza in un nuovo intervento. In ospedale anche il cardinale Domenico Battaglia per una visita privata. “È un guerriero. E come lui, io non mollo. Deve arrivare un nuovo cuore per farlo tornare a casa”. Lo ha detto all’ingresso dell’ospedale Monaldi di Napoli Patrizia Mercolino, madre del bimbo ricoverato in gravi condizioni dopo aver ricevuto, due mesi fa, il trapianto di un cuore risultato danneggiato. La donna ha parlato all’esterno della struttura sanitaria, mentre all’interno ha ricevuto, lontano da cronisti e telecamere, la visita di solidarietà del cardinale Domenico Battaglia. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Monaldi, Bimbo in attesa di nuovo trapianto. La madre: “È un guerriero. Io non mollo” Bimbo trapiantato, la mamma: “Lui è un guerriero e io non mollo” La mamma di un bambino trapiantato afferma: “Lui è un guerriero e io non mollo”. Trapianto di cuore sbagliato sul bimbo di 2 anni al Monaldi di Napoli, madre disperata: 6 medici indagati Un bambino di due anni ha ricevuto un trapianto di cuore sbagliato all’ospedale Monaldi di Napoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato; Napoli, trapianto di cuore fallito a un bimbo: Ne serve uno nuovo entro 48 ore; Napoli, il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile per i medici del Bambino Gesù di Roma. Ma il Monaldi: resta in lista d'attesa; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato. Peggiorano le condizioni del bimbo in attesa di trapianto di cuore a Napoli, ci sono 6 indagatiL'avvocato della famiglia del piccolo, ricoverato al Monaldi, dà un tragico aggiornamento del suo stato di salute. Urgente un nuovo cuore, ma per ora nessuna disponibilità ... dire.it Trapianto fallito, Monaldi contro Bambino Gesù: possibile nuova operazione. Il bimbo primo in lista d’attesaIl parere dell’ospedale Bambino Gesù di Roma contestato dal Monaldi. Il medico che ha già operato il bambino sostiene che sia ancora trapiantabile. fanpage.it Tg2. . Il bimbo di #Napoli che lotta per sopravvivere dopo l'impianto di un #cuore danneggiato. Dall'ospedale #Monaldi arriva l'assicurazione che resta in testa alla lista per i trapianti. La mamma: "Lui è un guerriero" facebook Bimbo in attesa di un cuore: mamma Patrizia al Monaldi con un grande orso di peluche x.com