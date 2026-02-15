Il 17 febbraio 2026, alle 21:00, si gioca il derby tra Monaco e Paris Saint Germain, valido per i playoff di Champions League. La partita si svolge al Louis II, lo stadio di Monaco, e rappresenta un match decisivo per entrambe le squadre. I francesi arrivano con l’obiettivo di difendere il titolo, mentre i padroni di casa vogliono sorprendere e avanzare nel torneo.

Partono i playoff di Champions League ed è di scena il derby tutto francese tra il Monaco di Pocognoli e i campioni uscenti del Paris Saint Germain. Gli asemist sono a metà classifica in campionato ma vengono dalla provvidenziale vittoria interna contro il Nantes, seconda interna consecutiva dopo quella contro il Rennes. C’è molto ancora da lavorare per il tecnico ex Union St. Gilloise,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 17-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Il match tra Paris Saint Germain e Newcastle, in programma il 28 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta un importante scontro nella fase a gironi della Champions League.

Analisi e approfondimenti su Sporting Lisbona-Paris Saint Germain, partita valida per la Champions League del 20 gennaio 2026 alle ore 21:00.

