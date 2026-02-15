Momento delicato in casa Foggia Casillo rompe il silenzio | Lotteremo fino all’ultimo respiro

Alessandro Casillo ha deciso di parlare dopo la sconfitta contro il Taranto, che ha portato il Foggia a perdere la quinta partita consecutiva, inclusa la terza in casa. La squadra, reduce da risultati deludenti, si era finora nascosta dietro il silenzio stampa, lasciando i tifosi senza parole. Ora, l’allenatore ha promesso che i giocatori continueranno a lottare con tutte le forze per invertire la rotta.

Dopo la decisione choc di mister Cangelosi, parla uno dei soci che solo cinque giorni fa ha rilevato formalmente il club La sala stampa dello ‘Zac’ era rimasta vuota dopo la quinta sconfitta di fila, la terza casalinga. Il Calcio Foggia 1920 aveva scelto il silenzio stampa. Un paio d’ore dopo la partita con l’Atalanta U23, finita con una rete degli ospiti, in poche righe, il club aveva annunciato le dimissioni di mister Vincenzo Cangelosi. Ha gettato la spugna dopo appena due partite. Non era passata neanche una settimana dall’annuncio del suo arrivo in città. È un momento delicato in casa Foggia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

