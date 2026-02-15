Momento delicato in casa Foggia Casillo rompe il silenzio | Lotteremo fino all’ultimo respiro
Alessandro Casillo ha deciso di parlare dopo la sconfitta contro il Taranto, che ha portato il Foggia a perdere la quinta partita consecutiva, inclusa la terza in casa. La squadra, reduce da risultati deludenti, si era finora nascosta dietro il silenzio stampa, lasciando i tifosi senza parole. Ora, l’allenatore ha promesso che i giocatori continueranno a lottare con tutte le forze per invertire la rotta.
Dopo la decisione choc di mister Cangelosi, parla uno dei soci che solo cinque giorni fa ha rilevato formalmente il club La sala stampa dello ‘Zac’ era rimasta vuota dopo la quinta sconfitta di fila, la terza casalinga. Il Calcio Foggia 1920 aveva scelto il silenzio stampa. Un paio d’ore dopo la partita con l’Atalanta U23, finita con una rete degli ospiti, in poche righe, il club aveva annunciato le dimissioni di mister Vincenzo Cangelosi. Ha gettato la spugna dopo appena due partite. Non era passata neanche una settimana dall’annuncio del suo arrivo in città. È un momento delicato in casa Foggia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Il Cosenza sbaglia due rigori, Winkelmann segna all'ultimo respiro: il Foggia torna alla vittoria
Filadelfo Aparo, il dovere fino all’ultimo respiro
Filadelfo Aparo rappresenta il coraggio e la dedizione di Palermo nella lotta contro la criminalità organizzata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Lecce, Di Francesco: Momento delicato, serve il colpo in casa; Volpe nella casa delle streghe, servirà un Latina perfetto; Samb, ecco Mancinelli per la corsa salvezza: domani l’esordio con la Juve NG fuori casa, si punta sulla difesa a quattro; Il cestista di serie A Davide Moretti operato alla Casa di Cura San Rossore.
Happy Casa, è il momento più delicato. Messina: «Presto Brindisi si rimetterà a posto» Video e fotoLa classifica fa scuotere la testa, è impietosa: l'Happy Casa Brindisi è ultima a zero punti dopo le prime sei partite del campionato, al pari di Treviso dell'ex Vitucci pur con sostanziali differenze ... quotidianodipuglia.it
Abbate: Fiorello? In un momento delicato per la Lazio, molti VIP ci stanno un po’ sguazzandoRadio Laziale ha ospitato Alberto Abbate, che ha rilasciato una lunga intervista per commentare ... msn.com
Ferraris Agricola. . Il momento più delicato nella vita di un vino L'imbottigliamento. Per questo abbiamo investito in un sistema iperbarico ad azoto: protegge il vino dall'ossidazione e ci permette di ridurre la solforosa. The most critical moment in a wine's life facebook