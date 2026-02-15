Moioli e Sommariva Argento | 21 Medaglie a Milano Cortina 2026 Record Superato!
Michela Moioli e Lorenzo Sommariva portano a casa la medaglia d'argento nello snowboard a squadre miste ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato la Francia e aver conquistato il record personale di medaglie. La coppia italiana ha affrontato con determinazione la finale, portando a casa il miglior risultato di sempre per l’Italia in questa specialità.
