Moioli e Sommariva Argento | 21 Medaglie a Milano Cortina 2026 Record Superato!

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva portano a casa la medaglia d'argento nello snowboard a squadre miste ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato la Francia e aver conquistato il record personale di medaglie. La coppia italiana ha affrontato con determinazione la finale, portando a casa il miglior risultato di sempre per l’Italia in questa specialità.

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva vincono la medaglia d'argento nello snowboard a squadre miste alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 alle spalle della Gran Bretagna oro e davanti alla Francia bronzo. Sono 21 medaglie totali per l'Italia che supera il record di Lillehammer 1994 stabilendo il nuovo primato di medaglie conquistate in una singola edizione dei Giochi Olimpici Invernali nella storia azzurra

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno portato l’Italia a un nuovo record ai Giochi di Milano-Cortina 2026, vincendo l’argento nello snowboardcross a squadre miste.

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno portato a casa una medaglia d’argento nella gara mista a coppie di snowboard cross a Milano Cortina, un risultato che porta l’Italia a un record di medaglie in questa edizione.

