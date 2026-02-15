Modifiche al reato di violenza sessuale la protesta | Si ritiri l' emendamento
Il movimento Non una di meno e il Comitato di partecipazione per i consultori familiari manifestano oggi in piazza contro le modifiche al reato di violenza sessuale. La protesta nasce dopo che il Parlamento sta esaminando un emendamento che potrebbe cambiare le pene e le definizioni legate a questo reato. La richiesta principale è di ritirare quella proposta di legge che, secondo i manifestanti, rischia di indebolire le tutele per le vittime. La manifestazione si svolge a pochi giorni dall’8 marzo, con l’obiettivo di attirare l’attenzione pubblica su un tema che riguarda molte persone.
Una cinquantina di manifestanti si sono date appuntamento in largo don Bonifacio nella mattinata di oggi per denunciare "la carica misogina, reazionaria e vendicativa di questo governo e di questa classe politica" Si avvicina l'8 marzo e Non una di meno e il Comitato di partecipazione per i consultori familiari hanno nuovamente organizzato una protesta in piazza per denunciare l'iter di modifica del reato di violenza sessuale, al vaglio del parlamento. Una cinquantina di manifestanti si sono date appuntamento in largo don Bonifacio a Trieste per un sit-in di protesta. "In Senato è stato inserito un emendamento che cancella la parola consenso per introdurre la ‘valutazione della volontà contraria’.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Cultura del consenso e presidi contro le modifiche al reato di violenza sessuale
A Lecce, domenica, si svolgono due eventi per contrastare le ambiguità sulle modifiche al reato di violenza sessuale, che sono state introdotte dal Ddl Buongiorno.
Solo sì è sì. Pronto Donna aderisce alla mobilitazione contro la modifica del reato di violenza sessuale
Pronto Donna ha deciso di partecipare alla protesta contro la proposta di cambiare la legge sulla violenza sessuale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cultura del consenso e presidi contro le modifiche al reato di violenza sessuale; Il reato di femminicidio e l’attività di contrasto alla violenza nei confronti delle donne; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Violazione delle misure restrittive UE e sanctions compliance: webinar 19/03 - DB.
Modifiche al reato di violenza sessuale, la protesta: Si ritiri l'emendamentoUna cinquantina di manifestanti si sono date appuntamento in largo don Bonifacio nella mattinata di oggi per denunciare la carica misogina, reazionaria e vendicativa di questo governo e di questa cla ... triesteprima.it
Cultura del consenso e presidi contro le modifiche al reato di violenza sessualeDue manifestazioni a Lecce per esprimere dissenso dietro ogni ambiguità relativa al reato di violenza sessuale e alle modifiche introdotte dal cosiddetto Ddl Buongiorno ... lecceprima.it
Estratto da una lezione sul femminicidio, in cui Alessia Sorgato spiega le modifiche introdotte dal nuovo art. 577 bis c.p. e il modo in cui viene costruito l’elemento oggettivo del reato. Si tratta di una struttura a più condotte già nota alla giurisprudenza penal facebook