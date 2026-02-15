Modifiche al reato di violenza sessuale la protesta | Si ritiri l' emendamento

Il movimento Non una di meno e il Comitato di partecipazione per i consultori familiari manifestano oggi in piazza contro le modifiche al reato di violenza sessuale. La protesta nasce dopo che il Parlamento sta esaminando un emendamento che potrebbe cambiare le pene e le definizioni legate a questo reato. La richiesta principale è di ritirare quella proposta di legge che, secondo i manifestanti, rischia di indebolire le tutele per le vittime. La manifestazione si svolge a pochi giorni dall’8 marzo, con l’obiettivo di attirare l’attenzione pubblica su un tema che riguarda molte persone.

Una cinquantina di manifestanti si sono date appuntamento in largo don Bonifacio nella mattinata di oggi per denunciare "la carica misogina, reazionaria e vendicativa di questo governo e di questa classe politica" Si avvicina l'8 marzo e Non una di meno e il Comitato di partecipazione per i consultori familiari hanno nuovamente organizzato una protesta in piazza per denunciare l'iter di modifica del reato di violenza sessuale, al vaglio del parlamento. Una cinquantina di manifestanti si sono date appuntamento in largo don Bonifacio a Trieste per un sit-in di protesta. "In Senato è stato inserito un emendamento che cancella la parola consenso per introdurre la ‘valutazione della volontà contraria’.🔗 Leggi su Triesteprima.it

A Lecce, domenica, si svolgono due eventi per contrastare le ambiguità sulle modifiche al reato di violenza sessuale, che sono state introdotte dal Ddl Buongiorno.

Pronto Donna ha deciso di partecipare alla protesta contro la proposta di cambiare la legge sulla violenza sessuale.

