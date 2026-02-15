Modena trionfa a Civitanova | Interrotta l’attesa di 8 anni in Superlega con una vittoria storica per 3-2

La Valsa Group Modena ha rotto un’astinenza di otto anni in Superlega battendo la Lube Civitanova 3-2 al PalaCivitanova, un risultato che ha sorpreso gli appassionati di pallavolo. La squadra emiliana ha conquistato una vittoria memorabile in una partita piena di emozioni e ribaltoni, portando a casa un successo che mancava dal 2015. I giocatori di Modena hanno dimostrato determinazione e concentrazione, affrontando con tenacia ogni set.

Modena Shock al PalaCivitanova: Finisce un'Attesa di Otto Anni. La Valsa Group Modena ha compiuto un'impresa storica sul campo della Lube Civitanova, vincendo 3-2 una partita combattuta e ricca di colpi di scena. Il successo, arrivato domenica 15 febbraio 2026, interrompe un digiuno di vittorie che durava da ben otto stagioni per i modenesi sul parquet marchigiano e rilancia le ambizioni della squadra nel campionato di Superlega. Un Inizio Shock e la Reazione di Modena. L'incontro è iniziato con una Valsa Group Modena determinata a imporre il proprio gioco. La squadra, guidata dall'allenatore Andrea Giuliani, ha sfruttato efficacemente il primo tempo di Sanguinetti per portarsi in vantaggio con un parziale di 8-10.