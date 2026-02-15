Modena Braglia riconquistato tre mesi dopo

Il stadio ‘Braglia’ di Modena ha riacquistato il suo entusiasmo dopo tre mesi di attesa, a causa della vittoria contro il Pisa. La squadra ha ritrovato fiducia e i tifosi sono tornati a riempire gli spalti, sperando di vedere il team qualificarsi ai playoff.

di Alessandro Troncone Il ’Braglia’ ritrova il sorriso, da playoff, tre mesi dopo (l’ultimo contro la Juve Stabia, lo scorso novembre). Ci sono partite che possono essere portate a casa solo in un modo. Sporco, verrebbe da dire. Soprattutto per merito dell’avversario, la Carrarese, maestra nel limitare le qualità altrui e ci è riuscita pure al ’Braglia’. Chi credeva in una sorta di passeggiata (in pochi, a dire il vero) si è immediatamente scontrato con la realtà dei fatti. Il Modena ci mette un po’ ad alzare i giri del suo motore, le linee dei toscani sono piuttosto fitte e Calabro sceglie senza colpo ferire di piazzare Rubino in marcatura su Gerli in fase di costruzione, immaginando giustamente di arginare una fonte di gioco sicura dei canarini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena Braglia riconquistato tre mesi dopo Modena - Carrarese 2-0 | Super Massolin più Defrel, vittoria al "Braglia" dopo oltre tre mesi Il Modena, con una vittoria per 2-0 contro la Carrarese, ha interrotto una lunga attesa di oltre tre mesi senza successi casalinghi, portando a casa i primi tre punti al Modena - Carrarese 2-0 | Super Massolin più Defrel, vittoria al "Braglia" dopo oltre 3 mesi Massolin segna due gol e permette al Modena di vincere contro la Carrarese 2-0, rompendo una lunga attesa di oltre tre mesi senza vittorie in casa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Modena - Carrarese 2-0 | Super Massolin più Defrel, vittoria al Braglia dopo oltre tre mesiI gialli passano nel primo tempo e chiudono i giochi nel recupero contro una Carrarese mai doma in un match caratterizzato da varie imprecisioni. Canarini quinti e a + 10 dal nono posto ... today.it MODENA CALCIO, MASSOLIN – DEFREL, CARRARESE BATTUTA AL BRAGLIAIl Modena sfata il tabù Braglia e torna a vincere tra le mura amiche. Nella sfida con la Carrarese, i canarini si impongono 2-0 e conquistano tre punti che danno continuità al successo ottenuto a Ve ... tvqui.it Il #Modena riconquista anche il Braglia: #Carrarese stesa da #Massolin e #Defrel - #Calcio #SerieB x.com MODENA – CARRARESE, SOTTIL: “UNA FINALE, SERVIRÀ LA SPINTA DEL BRAGLIA” Dopo il successo esterno contro il Venezia, il Modena prova a ripartire anche tra le mura amiche: alla vigilia della sfida con la Carrarese, mister Andrea Sottil fissa l’obietti facebook