Modena 34enne salvato da arresto cardiaco | ECMO e rapidità del 118 determinanti Ora in ripresa

A Modena, un uomo di 34 anni ha evitato il peggio dopo un arresto cardiaco durante una partita di calcetto, grazie alla prontezza dei soccorritori e all’uso di una macchina ECMO. La situazione si è risolta grazie alla tempestività dell’intervento e alla prontezza del personale del 118, che ha agito in pochi minuti. Ora il giocatore è in fase di recupero, dopo aver ricevuto un trattamento che ha salvato la sua vita.
Calcio e Cuore: La Vita Salvata da un Intervento Tempestivo a Modena. Un uomo di 34 anni si è salvato da un arresto cardiaco improvviso avvenuto durante una partita di calcetto a Modena, grazie all’intervento rapido del personale sanitario e all’utilizzo di una circolazione extracorporea d’emergenza. Il giovane, ora in fase di recupero, è stato stabilizzato presso l’ospedale civile di Baggiovara e successivamente trasferito all’Hesperia Hospital di Bologna per ulteriori accertamenti, prima di tornare a Baggiovara dove ha riacquistato la funzionalità cardiaca. Un Malore Improvviso e la Corsa Contro il Tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu
