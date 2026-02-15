Modena 34enne salvato da arresto cardiaco | ECMO e rapidità del 118 determinanti Ora in ripresa

A Modena, un uomo di 34 anni ha evitato il peggio dopo un arresto cardiaco durante una partita di calcetto, grazie alla prontezza dei soccorritori e all’uso di una macchina ECMO. La situazione si è risolta grazie alla tempestività dell’intervento e alla prontezza del personale del 118, che ha agito in pochi minuti. Ora il giocatore è in fase di recupero, dopo aver ricevuto un trattamento che ha salvato la sua vita.

Calcio e Cuore: La Vita Salvata da un Intervento Tempestivo a Modena. Un uomo di 34 anni si è salvato da un arresto cardiaco improvviso avvenuto durante una partita di calcetto a Modena, grazie all’intervento rapido del personale sanitario e all’utilizzo di una circolazione extracorporea d’emergenza. Il giovane, ora in fase di recupero, è stato stabilizzato presso l’ospedale civile di Baggiovara e successivamente trasferito all’Hesperia Hospital di Bologna per ulteriori accertamenti, prima di tornare a Baggiovara dove ha riacquistato la funzionalità cardiaca. Un Malore Improvviso e la Corsa Contro il Tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Modena, un uomo di 34 anni ha avuto un infarto durante una partita di calcetto, e il suo arresto cardiaco è stato fermato grazie all’uso dell’Ecmo.

Nel primo pomeriggio di oggi, in un comune della provincia di Salerno, un uomo di 45 anni ha subito un arresto cardiaco improvviso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.