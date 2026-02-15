Il Comune di Capannori ha installato nove nuove colonnine di ricarica per auto elettriche, dopo aver ricevuto finanziamenti specifici per promuovere la mobilità sostenibile. La società Be charge ha collaborato con il Comune per posizionare le colonnine in parcheggi pubblici strategici, facilitando così la ricarica di veicoli elettrici in punti di grande passaggio. Questa operazione mira a incentivare l’uso di auto ecologiche e ridurre le emissioni di CO2 nel territorio.

Il Comune di Capannori punta sulla mobilità sostenibile. La società Be charge, con la collaborazione del Comune, ha installato 9 colonnine di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico in alcuni parcheggi pubblici strategici del territorio comunale. Le strutture, con potenze comprese tra 22 e 50 kW, sono completate e in attesa delle operazioni di collaudo e di allaccio alla rete elettrica. L’attivazione definitiva è prevista nei prossimi giorni. Entro il mese di marzo saranno installate altre 9 colonnine, per un totale di 18. "Siamo molto soddisfatti per la prossima entrata in funzione di questa infrastruttura di cui si sentiva la necessità e che rappresenta un passo avanti importante per migliorare la qualità dell’aria e rispondere alle prossime sfide ambientali – afferma l’assessora all’ambiente Claudia Berti, - la transizione ecologica si realizza attraverso scelte precise e azioni tangibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mobilità sostenibile. Arrivano le prime nove colonne per auto elettriche

Modena ottiene quasi 11 milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente per migliorare la mobilità urbana.

La BMW ha aperto un nuovo centro a Salching, in Baviera, dedicato al riciclo delle batterie per auto elettriche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.