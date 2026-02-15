mobili non ignifughi per risparmiare e parenti in alto le accuse che inchiodano i moretti sulla strage

Un fornitore ha accusato i coniugi Moretti di aver evitato di installare le protezioni antincendio alle pareti, causando il rischio di incendi nella struttura di Crans Montana. I Moretti avevano scelto mobili non ignifughi per risparmiare, ma questa decisione potrebbe aver contribuito alla tragedia. La struttura, chiamata Le Constellation, è al centro di accuse che puntano il dito sulla cattiva gestione e sulla mancanza di misure di sicurezza adeguate.

"Non volevano le protezioni antincendio alle pareti": un fornitore mette nei guai i coniugi Moretti e getta ancora ombre sulla gestione del Le Constellation di Crans Montana che appare sempre più sciagurata. Come se non bastassero gli elementi che sarebbero già a loro carico nonché la tensione comprensibile con i parenti delle vittime, Jacques e Jessica Moretti potrebbero vedere aggravata la loro posizione nelle indagini sulla strage di Capodanno. Il Tg1, infatti, è in possesso di un'intervista al fornitore dei mobili della coppia in cui l'uomo avrebbe rivelato quanto i due non avessero voluto prendere alcuna precauzione riguardo il mobilio presente nella discoteca.

Jean-Marc Gabrielli, figlioccio dei Moretti, si difende dalle accuse che lo pongono come responsabile della mancanza di formazione e preparazione per le emergenze.

Il fornitore ha riferito di aver evitato materiali ignifughi perché conosceva persone influenti a Crans-Montana, tra cui parenti di qualcuno in alto in paese.

