Missione in Costa d’Avorio | Malaria avviato lo studio sugli effetti nei bambini
Una squadra di volontari di Cesena ha iniziato una missione in Costa d’Avorio per analizzare gli effetti della malaria sui bambini tra i sei mesi e i dodici anni, a causa della diffusione ancora elevata della malattia nel paese, nonostante l’introduzione del vaccino nel 2024. Durante la prima fase, i volontari hanno visitato diversi villaggi rurali e raccolto dati su bambini che mostrano sintomi di malaria, anche in aree dove si registrano poche strutture sanitarie.
Cesena al Fianco dei Bambini: Una Missione Contro la Malaria in Costa d’Avorio. Una squadra di volontari cesenati ha avviato una missione in Costa d’Avorio per studiare l’incidenza della malaria nei bambini tra i sei mesi e i dodici anni, nonostante l’introduzione del vaccino nel paese africano nel 2024. L’iniziativa, promossa dall’associazione Piccolo Mondo, in collaborazione con l’Agenzia n.1 di Pavia, mira a fornire assistenza sanitaria a una sessantina di bambini orfani e a raccogliere dati cruciali per comprendere meglio l’impatto della malattia sulla salute pediatrica locale. Il progetto si inserisce in un impegno trentennale dell’associazione nel campo della solidarietà internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
“Dagli occhi al cuore”, Acp e Airo lanciano una missione umanitaria in Costa D’Avorio
Paracetamolo in gravidanza, lo studio definitivo: nessun legame con autismo e Adhd nei bambini
Uno studio recente conferma che l’assunzione di paracetamolo durante la gravidanza non comporta un aumento del rischio di autismo, ADHD o disabilità intellettive nei bambini.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Missione in Costa d’Avorio: Malaria, avviato lo studio sugli effetti nei bambini; La sindaca di Sovere porta in Costa d’Avorio le generosità del paese; Costa d’Avorio – Celebrati gli 85 anni di fede e missione nella parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù - ANS; Missione ad Addis Abeba: l’Italia fa il ‘tagliando’ alla strategia per l’Africa.
Missione in Costa d’Avorio: Malaria, avviato lo studio sugli effetti nei bambiniCurata da giovani cesenati sostenuti da Piccolo Mondo e Agenzia 1 di Pavia. Nel 2025 il sodalizio locale ha donato 18mila euro perlo più a Bielorussia e Africa. msn.com
Ridare la vista e la speranza: missione in Costa d’Avorio| Video«Dagli occhi al cuore» non è solo il titolo di una missione umanitaria, ma il senso profondo di un progetto che ha portato cure, dignità e speranza in Costa d’Avorio. La spedizione, durata cinque ... ilmattino.it
Costa d’Avorio – Celebrati gli 85 anni di fede e missione nella parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù infoans.org/sezioni/foto-n… x.com
"Fine della missione ad Atrani. Dino Civale, Patron, e io, di ritorno in costa! #Concorso #Atrani #CostieraAmalfitana #UnVoltoXFotomodella" facebook