Missione in Costa d’Avorio | Malaria avviato lo studio sugli effetti nei bambini

Cesena al Fianco dei Bambini: Una Missione Contro la Malaria in Costa d’Avorio. Una squadra di volontari cesenati ha avviato una missione in Costa d’Avorio per studiare l’incidenza della malaria nei bambini tra i sei mesi e i dodici anni, nonostante l’introduzione del vaccino nel paese africano nel 2024. L’iniziativa, promossa dall’associazione Piccolo Mondo, in collaborazione con l’Agenzia n.1 di Pavia, mira a fornire assistenza sanitaria a una sessantina di bambini orfani e a raccogliere dati cruciali per comprendere meglio l’impatto della malattia sulla salute pediatrica locale. Il progetto si inserisce in un impegno trentennale dell’associazione nel campo della solidarietà internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Uno studio recente conferma che l’assunzione di paracetamolo durante la gravidanza non comporta un aumento del rischio di autismo, ADHD o disabilità intellettive nei bambini.

