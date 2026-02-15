Miro Tabanelli fuori nel Big Air | Difficile da accettare Errore mio

Miro Tabanelli non riesce a qualificarsi per la finale nel Big Air, a causa di un errore durante la sua ultima run. Lo sciatore italiano, che aveva mostrato buone sorprese nelle qualifiche, si è trovato fuori dalla zona dei dodici posti utili per l’ingresso in finale. Dopo l’eliminazione, Tabanelli si prende alcuni minuti per riflettere sulla propria prestazione, ammettendo con amarezza: “Difficile da accettare. Errore mio”.

Miro Tabanelli non ce la fa ad entrare in finale nel Big Air. Il freestyle sugli sci, nella disciplina che è tra le più spettacolari del programma olimpico, lo vede uscire di scena senza neanche andare vicino ai primi 12 posti, quelli utili per l’ultimo atto, dandogli così grande motivo di delusione e molti minuti a cercare di comprendere quanto accaduto proprio ai margini del campo gara. Così Tabanelli ai microfoni della Rai, a caldo ma non troppo: “ Sono stato un po’ sfortunato sulla terza run, c’è stato un problema di velocità che non mi aspettavo. Nella seconda l’errore è stato mio. Alla fine non ho molto da dire, è stato difficile accettarlo, però vorrei solo ringraziare quelli che mi hanno supportato, che mi guardavano da casa “. 🔗 Leggi su Oasport.it

