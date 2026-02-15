Miro Tabanelli cade e dice addio alla finale olimpica | attesa per la sorella Flora nel Big Air

Miro Tabanelli si è infortunato durante le qualificazioni del Big Air a Livigno, causando la sua eliminazione dalla finale olimpica. La caduta improvvisa ha messo fine alla sua corsa alle medaglie e ha sorpreso gli spettatori presenti sulla pista. La famiglia Tabanelli segue con apprensione le sorti di Miro, mentre la sorella Flora si prepara per la sua prova nel Big Air.

Miro Tabanelli sperava di emulare la sorella Flora qualificandosi alla finale del Big Air alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma purtroppo ha commesso due gravi errori sulla struttura di Livigno e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Dopo un primo salto eccellente, premiato con il superbo punteggio di 91.00 (quinto posto parziale dopo la prima run), l’emiliano è caduto nelle due prove successive (21.25 per la seconda, conteggiato) e ha così concluso al 25mo posto con il riscontro complessivo di 112.25. Soltanto i primi dodici classificati hanno guadagnato l’accesso all’atto conclusivo, per superare il taglio sarebbero serviti i 171. 🔗 Leggi su Oasport.it

Flora Tabanelli ha conquistato la qualificazione alla finale olimpica del big air a Livigno, dopo aver superato le eliminatorie nonostante non si sentisse al massimo.

