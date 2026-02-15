Miro Tabanelli Al big air con tifosi speciali

Miro Tabanelli ha deciso di partecipare al big air alle Olimpiadi di Pechino, spinto dal sostegno dei suoi tifosi più affezionati. La sua presenza in gara è stata resa possibile anche grazie ai messaggi di incoraggiamento arrivati dalla comunità di Rocchetta Sandri, il suo paese natale. Con il suo stile deciso e determinato, il giovane snowboarder ha affrontato la competizione sotto gli occhi attenti di amici e parenti.

di Alessandro Trebbi Dopo Flora Tabanelli che ieri ha conquistato il pass per la finale, ecco Miro, i due fratelli di Rocchetta Sandri (Sestola) alle Olimpiadi. A ventiquattrore di distanza il maggiore è pronto per disegnare la sua gara, una gara che può avere il sapore del riscatto. Quella del big air, che arriva otto giorni dopo la delusione di aver mancato la finale nello slopestyle. Inizio alle 19.30 e l'ambizione di entrare nei primi 12 che poi si giocheranno le medaglie martedì 17 febbraio, sempre sulle 'slopes' di Livigno. Lui che un anno fa aveva ottenuto il suo primo successo in Coppa del Mondo nella specialità e che sempre nel 2025 ha trionfato nei Winter X Games ad Aspen con un 'trick' mai eguagliato da nessuno.