Minaccia e maltratta i genitori Arrestato e portato in carcere
Un uomo di 38 anni, accusato di minacciare e maltrattare i genitori, è stato arrestato dai carabinieri di Codigoro. La vicenda si è verificata giovedì pomeriggio, quando i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice di Ferrara. L’uomo, noto per problemi di convivenza con la famiglia, è stato portato in carcere dopo aver opposto resistenza durante le manette.
Minaccia e maltratta i genitori: 38enne arrestato e portato in carcere dai carabinieri. Nel pomeriggio di giovedì scorso, i carabinieri della stazione di Codigoro hanno arrestato un 38enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ferrara, con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei suoi familiari. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno fatto luce su una serie di vessazioni psicologiche e morali, aggravate da quotidiane richieste di denaro, consumatesi tra le mura domestiche. L’indagato, nonostante le precarie condizioni di salute di uno dei genitori, non esitava a rivolgere loro insulti brutali e minacce di estrema crudeltà, giungendo ad augurare loro persino la morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Maltratta e minaccia di morte i genitori che non gli danno i soldi per la droga": arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato di morte i genitori e averli maltrattati.
Garlasco, maltratta e minaccia la madre 80enne per ottenere soldi per acquistare droga: arrestato
A Garlasco, nel Pavese, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver maltrattato e minacciato la madre di 80 anni, allo scopo di ottenere denaro per l’acquisto di droga.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Ceccano, Minaccia e maltratta i genitori: scatta il braccialetto elettronico; Roma, aggredisce e minaccia con coltello la compagna davanti al figlio: arrestato; Minaccia e maltratta i genitori. Arrestato e portato in carcere; Terrore in casa: picchia la moglie incinta e la minaccia di morte.
Maltratta e minaccia i genitori per i soldi della droga, arrestato quarantenneAvrebbe maltrattato e minacciato i genitori – in più occasioni nel tempo – per ottenere i soldi della droga. I carabinieri della stazione di Villaggio Mosè hanno arrestato un quarantenne agrigentino d ... grandangoloagrigento.it
Maltratta e minaccia i familiari, arrestato 26enneGli accertamenti hanno consentito di appurare che le persone offese dalle condotte di reato sarebbero state la madre e il fratello minore del giovane ... grandangoloagrigento.it
Maltratta e minaccia l’ex davanti alla figlia: scatta la misura cautelare per un 40enne x.com
Minaccia il fratello con un coltello dopo anni di maltrattamenti: arrestato Cagliari, l’uomo è stato fermato dai carabinieri e portato in carcere a Uta facebook