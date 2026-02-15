minaccia e maltratta i genitori arrestato e portato in carcere

Un uomo di 38 anni, accusato di minacciare e maltrattare i genitori, è stato arrestato dai carabinieri di Codigoro. La vicenda si è verificata giovedì pomeriggio, quando i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice di Ferrara. L’uomo, noto per problemi di convivenza con la famiglia, è stato portato in carcere dopo aver opposto resistenza durante le manette.

Minaccia e maltratta i genitori: 38enne arrestato e portato in carcere dai carabinieri. Nel pomeriggio di giovedì scorso, i carabinieri della stazione di Codigoro hanno arrestato un 38enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ferrara, con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei suoi familiari. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno fatto luce su una serie di vessazioni psicologiche e morali, aggravate da quotidiane richieste di denaro, consumatesi tra le mura domestiche. L’indagato, nonostante le precarie condizioni di salute di uno dei genitori, non esitava a rivolgere loro insulti brutali e minacce di estrema crudeltà, giungendo ad augurare loro persino la morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Garlasco, nel Pavese, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver maltrattato e minacciato la madre di 80 anni, allo scopo di ottenere denaro per l’acquisto di droga.

