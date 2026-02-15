Milly Carlucci non demorde ecco i grande cantanti che vuole nel suo programma | loro diranno di sì?
Milly Carlucci lavora da settimane per portare nuovamente in televisione il suo storico show su Rai Uno, motivata dal desiderio di rinnovare il successo di sempre. Questa volta, la conduttrice punta a coinvolgere grandi cantanti, sperando che accettino di partecipare. Tra le possibili new entry ci sono nomi noti del panorama musicale italiano, pronti a salire sul palco. La Carlucci vuole rendere il programma ancora più coinvolgente e sorprendente.
Milly Carlucci prepara il ritorno di uno storico programma amatissimo su Rai Uno e lavora da settimane al cast. Spuntano i nomi dei primi grandi cantanti contattati. Riuscirà a convincerli a mettersi in gioco? La primavera televisiva di Rai Uno si prepara a riaccendersi con un nuovo progetto affidato a una delle conduttrici più solide del sabato sera: Milly Carlucci. Dopo aver sperimentato format diversi negli ultimi anni, l'idea è quella di riportare in prima serata uno storico programma musicale, rivisitato in chiave moderna ma fedele allo spirito originale.
