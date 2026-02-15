M’illumino di Meno | luci spente all’Abbazia di San Giovanni in Venere per il risparmio energetico

Il Comune di Fossacesia ha spento le luci dell’Abbazia di San Giovanni in Venere questa sera, seguendo l’iniziativa nazionale “M’illumino di Meno”. La scelta mira a sensibilizzare sulla riduzione del consumo di energia e si inserisce in un’azione più ampia di promozione di comportamenti sostenibili. La decisione è stata presa per mostrare l’impegno locale nel risparmiare energia e ridurre l’impatto ambientale.

Luci spente all'abbazia di San Giovanni in Venere per il risparmio energetico: anche il Comune di Fossacesia aderisce all'iniziativa nazionale "M'illumino di Meno", la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. La sera del 16 febbraio saranno simbolicamente spente le luci della monumentale abbazia, come segno concreto di attenzione verso il risparmio energetico e la promozione di uno stile di vita più sostenibile. L'iniziativa, promossa da Rai Radio 2 e da Rai per la Sostenibilità Esg, rappresenta un momento importante di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e della riduzione dei consumi energetici.