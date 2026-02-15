Milano vince in trasferta contro Busto Arsizio e punta a Scandicci

La squadra di Milano ha ottenuto una vittoria fondamentale contro Busto Arsizio, grazie a una prestazione convincente in trasferta. La partita si è giocata ieri sera e ha visto le milanesi dominare il primo set, portandosi subito avanti nel punteggio. Con questa vittoria, Milano si avvicina alla sfida decisiva contro Scandicci, che potrebbe decidere la classifica finale.

In una sfida decisiva della Regular Season di Serie A1 Femminile Tigotà, la Numia Vero Volley Milano conquista tre punti importanti superando la Eurotek Laica Uyba in tre set, consolidando la terza posizione in classifica in attesa dello scontro diretto con Scandicci. La partita, giocata all'E-work Arena di Busto Arsizio, ha visto una Milano determinata, capace di prendere in mano l'inerzia dopo un avvio prudente e di gestire l'andamento dei parziali con una prova collettiva di alto livello. La squadra di coach Lavarini ha espresso una prestazione precisa e ordinata, guidata dalla capitana Paola Egonu che ha inciso con 23 punti e una percentuale in attacco del 66%, mentre Rebecca Piva è stata nominata MVP del match con 11 punti.