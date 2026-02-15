Milano perde il ghiaccio | hockey su ruote come alternativa alla crisi degli impianti e al declino di uno sport storico

Milano ha deciso di adottare l’hockey su ruote dopo aver chiuso diversi impianti di ghiaccio, che non riescono più a sostenere il calcio e il pattinaggio su ghiaccio. La mancanza di strutture adeguate ha spinto le squadre e gli appassionati a cercare alternative praticabili, portando alla nascita di campionati su ruote. Questa scelta rappresenta un tentativo di mantenere viva la passione per lo sport, anche in assenza di ghiaccio naturale.

Milano Senza Ghiaccio: La Scomparsa di una Tradizione Sportiva. Milano, città che ha vissuto fasti nell'hockey su ghiaccio, si trova oggi a fare i conti con una realtà inedita: la progressiva scomparsa dei palazzetti dedicati a questo sport. Dalla gloria dei Vipers e del Saima alla chiusura di impianti iconici come l'Agorà, la città ha visto erodersi un patrimonio sportivo, sollevando interrogativi sul futuro di una disciplina con profonde radici nel territorio. Un Portiere a Milano: Tra Passione e Necessità. Mattia Mai, trentaduenne portiere dell'Hockey Club Milano inline, incarna la trasformazione che ha subito l'hockey milanese.