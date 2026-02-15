Milano passeggia a Cremona Bologna piega Udine | sono pronte per la Coppa Italia

Milano batte la Vanoli e si prende il primato in campionato, mentre Bologna supera Udine e si prepara alla prossima sfida di Coppa Italia. L’Olimpia ha dominato fin dai primi minuti, lasciando gli avversari senza possibilità di reazione, e ora si concentra sulla fase successiva della stagione. La Virtus, invece, mantiene il primo posto grazie a un tiro decisivo di Vildoza negli ultimi secondi, che ha evitato una rimonta dell’Apu nel finale.

L'Olimpia e la Virtus scaldano i motori in vista delle Final Eight di Coppa Italia: nella 20ª giornata Milano schiaccia 86-67 una Vanoli apparsa fuori gara dal secondo quarto in poi e si avvicina così in classifica a Brescia, mentre Bologna supera Udine 90-86 e mantiene il primo posto in vetta grazie ad una tripla da 8 metri di Vildoza, che annulla la rimonta dell'Apu nel finale di gara. Tortona trova una vittoria importante a Sassari, ancora nel segno di Hubb, e mantiene il quinto posto in classifica accorciando su Venezia, sorpresa in casa da Reggio Emilia in un match divertente ed equilibrato, con gli ospiti che vincono in volata col brivido finale. Olimpia Milano a Cremona per la Coppa Italia: Vanoli senza Casarin L'Olimpia Milano si prepara a sfidare la Vanoli a Cremona per la Coppa Italia, dopo che la squadra di casa ha perso Casarin per infortunio. Basket, la Virtus Bologna piega Tortona e torna in vetta. Colpo di Varese a Cremona La decima giornata della Serie A di basket si è conclusa con due importanti posticipi. Milano passeggia a Cremona, Bologna piega Udine: sono pronte per la Coppa ItaliaL'Olimpia schiaccia una Vanoli presto fuori gara, la Virtus mantiene la vetta grazie a una tripla di Vildoza che annulla la rimonta dell'Apu nel finale. Cantù affonda Trento con una pioggia di triple Bologna sbanca Trieste e aggancia Brescia in vetta. Milano piega CremonaUn super Shields, una difesa capace di tenere Cremona al 38% dal campo, uno strappo fenomenale sul finire del 3º quarto: questi tre fattori consentono all'Olimpia di regolare una Vanoli volenterosa