Milano Cortina Vittozzi medaglia d’oro in gara a inseguimento del biathlon

Lisa Vittozzi vince la medaglia d'oro nella gara a inseguimento del biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi domenica 15 febbraio. E' la medaglia numero 22 per l'Italia team, l'ottava d'oro, la prima per il biathlon alle Olimpiadi. L'azzurra si impone, senza errori al poligono, con il tempo di 30'11"8 davanti alla

Lisa Vittozzi si aggiudica l’oro nel biathlon ad Anterselva, portando a casa la vittoria dopo aver dominato la gara di inseguimento.

Questa mattina a Milano Cortina si sono svolte le gare di oggi, il sesto giorno delle Olimpiadi Invernali.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: ori Brignone in Gigante e Vittozzi biathlonLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: ori Brignone in Gigante e Vittozzi biathlon ... tg24.sky.it

Milano Cortina: Vittozzi 'sogno si avvera, mi scoppia il cuore'Non ci posso credere, sono troppo felice. Sono molta orgogliosa di me, mi sono venuti i brividi sugli ultimi chilometri. E' un sogno che si avvera. Mi mancava questa medaglia e sono riuscita a portar ... ansa.it

FLASH | Milano Cortina: Brignone senza fine, è oro anche in gigante #ANSA x.com