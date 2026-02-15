Milano-Cortina | Schlein ' Brignone ha scritto una pagina di storia dello sport'

Federica Brignone ha scritto una pagina di storia dello sport a causa delle sue imprese nelle recenti competizioni, lasciando un segno indelebile nel mondo del ghiaccio. La campionessa italiana ha conquistato medaglie importanti e ha dimostrato una forza incredibile, portando il nome dell’Italia sotto i riflettori internazionali. La sua tenacia e il suo talento hanno attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che ora riflettono sulla sua carriera straordinaria.

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Oltre le medaglie, oltre il capolavoro. Federica Brignogne questa settimana ha scritto una pagina di storia dello sport". Lo scrive sui social Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina: Schlein, 'Brignone ha scritto una pagina di storia dello sport' Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fate i vostri Giochi: via alle Olimpiadi Milano-Cortina” Questa mattina la Gazzetta dello Sport apre con la notizia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Prima pagina Corriere dello Sport: “Brignone strepitosa” Federica Brignone si impone con una gara strepitosa a Cortina, dominando la discesa libera per la seconda volta in questa stagione e confermando il suo stato di forma eccellente in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina, Brignone portabandiera in spalla a Mosaner; Il medagliere corretto | I superpoteri di Brignone, e l’Europa come superpotenza dello sport; Mattarella a Cortina, assisterà al SuperG femminile con Goggia e Brignone; Milano-Cortina, tutti gli italiani in gara per disciplina | Spedizione record: dai rientri di Brignone e…. Milano Cortina, la diretta: Brignone in testa nello slalom gigante, terza Goggia. Alle 13.30 la seconda manche. Sci di fondo, Italia terza dopo la prima frazioneMilano Cortina, la diretta del nono giorno di gare. Dallo slalom gigante femminile al biathlon fino allo snowboard cross, saranno molti gli appuntamenti da seguire oggi. CI ... ilmessaggero.it Milano Cortina, immensa Federica Brignone. La tigre azzurra fa il bis e vince lo slalom giganteLa Brignone diventa anche la prima azzurra nella storia dello sci alpino a vincere due medaglie d’oro nella stessa edizione, impresa che al maschile riuscì solo ad Alberto Tomba a Calgary 1988 (gigant ... msn.com FLASH | Milano Cortina: Brignone senza fine, è oro anche in gigante #ANSA x.com Un'altra medaglia per gli atleti regionali alle Olimpiadi di Milano-Cortina facebook