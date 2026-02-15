Milano-Cortina Oro per la Brignone nel gigante | le avversarie si inchinano

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dopo aver dominato la gara sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. La sciatrice italiana ha completato la discesa in poco più di un minuto e mezzo, lasciando le avversarie a diversi secondi di distanza. Alcune delle rivali più accreditate si sono dovute accontentare dei piazzamenti dietro, mentre Brignone ha festeggiato con un sorriso sul volto.

Federica Brignone ha conquistato l'oro olimpico nello slalom gigante femminile ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, disputato domenica 15 febbraio 2026 sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo. A 35 anni, la valdostana ha completato una doppietta storica in quattro giorni, dopo l'oro nel Super-G del 12 febbraio, diventando leggenda dello sci italiano nella sua specialità preferita (già iridata).Brignone ha dominato con due manche perfette: prima manche in testa con 1'03"23 (davanti a Lena Duerr +0"34 e Sofia Goggia +0"46), seconda manche decisiva che ha chiuso ogni discorso. Nonostante solo tre giorni di allenamento specifico in gigante dopo Kronplatz e un ginocchio sinistro ancora dolorante (frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale, testa del perone e rottura del legamento crociato anteriore, infortunio del 2025 ai Campionati italiani), ha sciato con aggressività e precisione, trovando ritmi eccezionali.