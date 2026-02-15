Oggi, a Milano Cortina, Federica Brignone e Sofia Goggia scendono in pista per il Gigante a causa delle recenti vittorie. La Brignone, reduce da una medaglia conquistata pochi giorni fa, punta a migliorarsi ancora. La Goggia, invece, si prepara a una gara impegnativa alle 10 del mattino, sperando di ottenere un risultato importante. La competizione si svolge sulle piste delle Alpi, con spettatori già pronti a tifare le atlete italiane.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina hanno compiuto il loro giro di boa. Il sole è sorto sul nono giorno di gare, che si promette adrenalinico tanto quanto quelli passati. L’Italia è al secondo posto nel medagliere, dietro solo alla Norvegia. Sei medaglie d’oro, tre d’argento e nove bronzo hanno permesso agli azzurri di guadagnare un posto di tutto rispetto nella classifica di questa Olimpiade. Ora, però, non è il momento di abbassare la guardia. Le gare da affrontare sono ancora numerosissime. Andando in ordine cronologico, la mattinata si apre per gli atleti italiani con il biathlon maschile alle 11:15. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, oggi Brignone e Goggia in pista per il Gigante: tutte le gare di domenica 15 febbraio

Oggi a Cortina d'Ampezzo si svolge la seconda giornata di gare di Milano Cortina 2026.

A Dobbiaco, oggi, quattro atlete italiane scendono in pista nel Gigante di Cortina, dove la presenza di Julia Scheib e di altre favorite rende la gara molto combattuta.

