Milano Cortina oggi Brignone e Goggia in pista per il Gigante | tutte le gare di domenica 15 febbraio
Oggi, a Milano Cortina, Federica Brignone e Sofia Goggia scendono in pista per il Gigante a causa delle recenti vittorie. La Brignone, reduce da una medaglia conquistata pochi giorni fa, punta a migliorarsi ancora. La Goggia, invece, si prepara a una gara impegnativa alle 10 del mattino, sperando di ottenere un risultato importante. La competizione si svolge sulle piste delle Alpi, con spettatori già pronti a tifare le atlete italiane.
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina hanno compiuto il loro giro di boa. Il sole è sorto sul nono giorno di gare, che si promette adrenalinico tanto quanto quelli passati. L’Italia è al secondo posto nel medagliere, dietro solo alla Norvegia. Sei medaglie d’oro, tre d’argento e nove bronzo hanno permesso agli azzurri di guadagnare un posto di tutto rispetto nella classifica di questa Olimpiade. Ora, però, non è il momento di abbassare la guardia. Le gare da affrontare sono ancora numerosissime. Andando in ordine cronologico, la mattinata si apre per gli atleti italiani con il biathlon maschile alle 11:15. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Milano Cortina 2026, da Goggia a Brignone: le gare di oggi – Diretta
Oggi a Cortina d'Ampezzo si svolge la seconda giornata di gare di Milano Cortina 2026.
Cortina, oggi il Gigante: quattro azzurre in pista. Brignone vuole un altro oro, Goggia in cerca del riscatto
A Dobbiaco, oggi, quattro atlete italiane scendono in pista nel Gigante di Cortina, dove la presenza di Julia Scheib e di altre favorite rende la gara molto combattuta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Federica Brignone si riprende tutto: fantastico oro Olimpico in super G! · Sci alpino; Milano Cortina, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard con Moioli, orari e dove vedere gli azzurri; Federica Brignone nella storia: oro in SuperG a Milano Cortina 2026 dopo 10 mesi di calvario, Goggia out; Le italiane al via della Discesa libera Olimpica: c'è Federica Brignone · Sci alpino Milano Cortina 2026.
Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: Brignone e Goggia di nuovo in gara nel giganteGiorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 15 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
Milano Cortina 2026, gli Azzurri in gara oggi, domenica 15 febbraio: tornano in pista Brignone e GoggiaBiathlon, slalom gigante di sci alpino, sci di fondo, skeleton: quali sono le prove che potrebbero arricchire il medagliere dell'Italia Team ... dire.it
Milano Cortina 2026, Short track 1500 metri uomini: Pietro Sighel viene ostacolato e cade, il video. Curling donne: ora Italia-Svezia 5-7 nel nono end Segui le dirette streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-c facebook
Blog | Milano-Cortina, le olimpiadi invernali viste dall'alto - Info Data infodata.ilsole24ore.com/2026/02/14/mil… x.com