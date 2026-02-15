Milano-Cortina oggi Brignone e Goggia in formato Gigante Azzurri alle prese anche con biathlon curling e monobob
Oggi a Milano-Cortina, Federica Brignone e Sofia Goggia scendono in pista nel gigante, portando l’Italia in prima fila nello sci alpino. Nel frattempo, gli atleti azzurri affrontano anche le gare di biathlon, curling e monobob, cercando di conquistare punti preziosi. La giornata si presenta intensa, con diverse discipline che richiedono concentrazione e determinazione.
È una domenica ricca di appuntamenti per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Oggi, 15 febbraio, la dodicesima giornata del programma propone finali e gare chiave in diverse discipline, con numerosi atleti azzurri impegnati tra mattina e pomeriggio. Sci alpino, il gigante femminile I riflettori sono puntati sullo slalom gigante femminile, una delle gare più attese della giornata. Sulle piste delle Tofane scendono Federica Brignone, Sofia Goggia, Lara Della Mea e Asja Zenere, tutte a caccia di un risultato di prestigio in una specialità che può regalare soddisfazioni all’Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Milano Cortina, le gare di oggi: dal gigante con Franzoni al biathlon con Wierer e Vittozzi, orari e dove vedere gli azzurri
Oggi, sabato 14 febbraio, a Milano Cortina 2026, si svolgono le gare più attese del giorno.
Milano Cortina 2026, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard, dove vedere gli azzurri
La seconda giornata di gare ai Giochi di Milano Cortina 2026 inizia con entusiasmo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Federica Brignone si riprende tutto: fantastico oro Olimpico in super G! · Sci alpino; Federica Brignone nella storia: oro in SuperG a Milano Cortina 2026 dopo 10 mesi di calvario, Goggia out; Milano Cortina 2026, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard, dove vedere gli azzurri; Pettorali di partenza della discesa femminile del 12 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino.
Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: Brignone e Goggia di nuovo in gara nel giganteGiorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 15 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
Milano-Cortina oggi, Brignone e Goggia in formato... Gigante. Azzurri alle prese anche con biathlon, curling e monobobDalla neve delle Tofane al biathlon, passando per curling e monobob: domenica intensa per l’Italia nella dodicesima giornata dei Giochi invernali ... gazzettadelsud.it
Milano Cortina 2026, Short track 1500 metri uomini: Pietro Sighel viene ostacolato e cade, il video. Curling donne: ora Italia-Svezia 5-7 nel nono end Segui le dirette streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-c facebook
Blog | Milano-Cortina, le olimpiadi invernali viste dall'alto - Info Data infodata.ilsole24ore.com/2026/02/14/mil… x.com