milano cortina oggi brignone e goggia in formato gigante azzurri alle prese anche con biathlon curling e monobob

Oggi a Milano-Cortina, Federica Brignone e Sofia Goggia scendono in pista nel gigante, portando l’Italia in prima fila nello sci alpino. Nel frattempo, gli atleti azzurri affrontano anche le gare di biathlon, curling e monobob, cercando di conquistare punti preziosi. La giornata si presenta intensa, con diverse discipline che richiedono concentrazione e determinazione.

È una domenica ricca di appuntamenti per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Oggi, 15 febbraio, la dodicesima giornata del programma propone finali e gare chiave in diverse discipline, con numerosi atleti azzurri impegnati tra mattina e pomeriggio. Sci alpino, il gigante femminile I riflettori sono puntati sullo slalom gigante femminile, una delle gare più attese della giornata. Sulle piste delle Tofane scendono Federica Brignone, Sofia Goggia, Lara Della Mea e Asja Zenere, tutte a caccia di un risultato di prestigio in una specialità che può regalare soddisfazioni all’Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

