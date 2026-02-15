Milano Cortina Moioli e Sommariva conquistano l’argento con lo snowboard

Elena Moioli e Tommaso Sommariva hanno portato a casa la medaglia d’argento nello snowboard a Milano Cortina, dopo aver completato la gara in modo brillante. La coppia italiana ha affrontato le piste con grande determinazione, sfiorando il primo posto e portando a casa un risultato importante per lo sport nazionale. La loro performance si è distinta per l’energia e la precisione durante le discese, attirando l’attenzione di pubblico e tifosi.

Un'altra prestigiosa medaglia a Milano Cortina per l'Italia che conquista l'argento grazie allo snowboard di Moioli e Sommariva Mentre tutti stavano festeggiando il secondo oro di Brignone, Sommariva apre la gara con una sicurezza mettendo sin da subito in difficoltà le avversarie. L’Australia, una delle squadre più temute, commette un errore pesante proprio mentre l’azzurra spinge al massimo e questo diventa il momento cardine che ribalta la gara. L’Italia si ritrova così in una posizione favorevole. Michela Moioli, con calma e determinazione, prende il possesso della gara mentre l’Italia è dietro di 66 centesimi e ha una posizione da recuperare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano Cortina, Moioli e Sommariva conquistano l’argento con lo snowboard Snowboard: Moioli concede il bis, argento in cross mista con Sommariva Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno portato a casa una medaglia d’argento nel snowboardcross a squadre miste ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver concluso la gara in seconda posizione. Grandiosi Moioli e Sommariva! È argento nello snowboard cross a squadre miste Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Michela Moioli bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Milano Cortina, rimonta di bronzo per Moioli: diciottesima medaglia azzurra alle Olimpiadi; Olimpiadi Milano Cortina, Michela Moioli è bronzo nello snowboard cross. Il video della finale; Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Michela Moioli bronzo nello snowboard. Milano Cortina, la diretta: Federica Brignone vince l'oro anche nel gigante, Moioli e Sommariva argento nello snowboard cross a squadreMilano Cortina, la diretta del nono giorno di gare. Dallo slalom gigante femminile al biathlon fino allo snowboard cross, saranno molti gli appuntamenti da seguire oggi. CI ... ilmattino.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Federica Brignone oro anche in GiganteLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Federica Brignone oro anche in Gigante ... tg24.sky.it FLASH | Milano Cortina: Brignone senza fine, è oro anche in gigante #ANSA x.com Un'altra medaglia per gli atleti regionali alle Olimpiadi di Milano-Cortina facebook