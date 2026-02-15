Milano-Cortina | Meloni ' ancora capolavori azzurri grandiosi'
Il presidente Meloni ha commentato che gli ultimi risultati italiani alle Olimpiadi di Milano-Cortina sono ancora capolavori azzurri, evidenziando le imprese di ieri. Dopo aver festeggiato l’oro nello sci alpino, sono arrivati altri successi: un argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva, che ha permesso all’Italia di superare il record di medaglie di Lillehammer, e un oro nel biathlon con Lisa Vittozzi. La vittoria di Vittozzi si è concretizzata durante la gara di ieri, portando entusiasmo tra gli sportivi italiani.
Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Neanche il tempo di esultare per l'oro nello sci alpino che arrivano altri due capolavori azzurri: argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva - risultato che ci permette di superare lo storico record di medaglie di Lillehammer - e oro nel biathlon con Lisa Vittozzi. Grandiosi!". Lo scrive sui social Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Milano Cortina 2026, semifinale tra Italia e Stati Uniti: gli Azzurri del curling avanti, per sognare ancora
Questa sera a Cortina va in scena la semifinale tra Italia e Stati Uniti nel doppio misto del curling.
Milano Cortina, inaugurate le Olimpiadi invernali: Mattarella e Meloni in piedi per gli azzurri, dall'Italia messaggio di pace per l'Ucraina
Questa sera Milano e Cortina hanno acceso i loro bracieri gemelli, ispirati ai nodi di Leonardo da Vinci.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giochi invernali, Meloni a Vance: L'Occidente alla base del futuro da costruire insieme; Scontri a corteo Milano contro Olimpiadi, Meloni: Nemici dell'Italia. Cio: Violenza non ha posto ai Giochi; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura; Milano pronta al grande show: arrivano Meloni e Vance, tra zone rosse, cecchini e droni per l’apertura dei Giochi · LaC News24.
Milano-Cortina: Meloni, 'ancora capolavori azzurri, grandiosi'Roma, 15 feb (Adnkronos) - Neanche il tempo di esultare per l'oro nello sci alpino che arrivano altri due capolavori azzurri: argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenz ... iltempo.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: ori Brignone in Gigante e Vittozzi biathlonLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: ori Brignone in Gigante e Vittozzi biathlon ... tg24.sky.it
ITALY Milano Cortina OLIMPIC Game 2026 Subway dance facebook
FLASH | Milano Cortina: Brignone senza fine, è oro anche in gigante #ANSA x.com