Milano-Cortina | Meloni ' ancora capolavori azzurri grandiosi'

Il presidente Meloni ha commentato che gli ultimi risultati italiani alle Olimpiadi di Milano-Cortina sono ancora capolavori azzurri, evidenziando le imprese di ieri. Dopo aver festeggiato l’oro nello sci alpino, sono arrivati altri successi: un argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva, che ha permesso all’Italia di superare il record di medaglie di Lillehammer, e un oro nel biathlon con Lisa Vittozzi. La vittoria di Vittozzi si è concretizzata durante la gara di ieri, portando entusiasmo tra gli sportivi italiani.