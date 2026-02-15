Milano-Cortina medagliere da record dell’Italia
L’Italia conquista un record al medagliere di Milano-Cortina 2026, in seguito alle 22 medaglie ottenute finora, di cui 8 d’oro. La squadra italiana ha migliorato il suo risultato precedente grazie alle performance di atleti come Sofia Goggia e Nicolò Martinenghi, che hanno portato a casa medaglie importanti nella giornata di oggi.
Roma, 15 feb. (askanews) – Storico traguardo per l’Italia a Milano-Cortina 2026. Con 22 medaglie totali, di cui 8 d’oro (dato aggiornato alle ore 15.20 del 15 febbraio), la spedizione azzurra diventa la migliore di sempre ai Giochi Olimpici Invernali, superando il primato delle 20 medaglie conquistate a Olimpiadi invernali di Lillehammer 1994, quando l’Italia chiuse al quarto posto nel medagliere. Il confronto con il passato rende ancora più significativo il risultato. A Lillehammer furono 7 ori, 5 argenti e 8 bronzi (20 totali). Oggi l’Italia è già a quota 22, con 8 ori, 4 argenti e 10 bronzi, seconda nel medagliere alle spalle della Norvegia.🔗 Leggi su Ildenaro.it
